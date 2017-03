C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Descontos da carochinha

Apreciadora de relógios de marca, a sofisticada L. andava de olho numa novidade de um fabricante suíço que lhe enchia as medidas, mas custava muito caro. Saltou de alegria quando soube de uma jovem que andava a vendê-los por uma fracção desse preço. Mas como era possível que ela conseguisse fazer tamanho desconto? Simples: é que B. trabalhava numa joalharia e, como tal, tinha acesso a um preço especial, enquanto funcionária da loja.

L. fez as contas e decidiu que ia comprar não um, mas dois relógios, aproveitando assim para oferecer um igual à sua mãe. A encomenda que, ao preço original ao público, custaria 432 mil patacas, ficou por apenas 114,33 mil. Entregou o dinheiro à jovem e ficou à espera que ela aparecesse com os relógios. Mas o tempo passou e nada. Estávamos em Maio de 2015.

Cansada de esperar e de ver as suas chamadas rejeitadas, L. sentiu-se burlada e decidiu dirigir-se à Polícia Judiciária para apresentar queixa. Ficou então a saber que, dois meses antes, já uma outra mulher tinha apresentado uma queixa semelhante relativamente à mesma vendedora. A primeira vítima tinha comprado através dela dois anéis de 28 mil patacas por 21 mil. Mas nunca chegou a ver as jóias. Tal como L., também não sabia muito sobre a mulher, nem em que joalharia trabalhava, o que não ajudou à acção da polícia.

Tanto que só na quarta-feira passada é que foi possível às autoridades interceptá-la, quando tentava sair de Macau cruzando a fronteira pelas Portas do Cerco. Questionada pela polícia, B., de 20 anos, admitiu ter recebido o dinheiro das queixosas mas garantiu que nunca tinha pretendido aplicar nenhum golpe. Explicou que tinha trabalhado de facto – entre Janeiro de 2015 e Maio de 2016 – numa joalharia que fazia preços especiais para funcionários. O que se passou foi que precisou do dinheiro para pagar algumas despesas próprias e depois nunca conseguiu a quantia necessária para comprar os artigos solicitados pelas duas mulheres. Entretanto, o tempo passou e deixou de trabalhar na loja, perdendo direito aos preços especiais. Foi encaminhada ao Ministério Público e julgada por abuso de confiança.

Descaramento aéreo

Funcionário de uma loja “duty free” no átrio das partidas do Aeroporto de Macau, F. nem queria acreditar na lata daquele sujeito, que introduzia na mochila uma caneca sem pagar. “O senhor deve ter-se enganado, não?”, interveio. O homem levou um susto, pediu desculpas pela distracção e saiu de fininho. Sem acreditar que o acto tivesse sido involuntário, F. tratou de pedir o visionamento das imagens registadas pelas câmaras de vigilância, onde é possível constatar o indivíduo a introduzir diversos objectos na sua bagagem, em vários pontos da loja. O vendedor tratou de alertar o supervisor do espaço comercial, que chamou imediatamente a polícia.

Quando os agentes da PSP chegaram ao aeroporto, foram dar com o sujeito – um homem de 60 anos à espera do seu voo de regresso para Xangai – numa outra loja. Revistada a sua mochila, foram encontrados doces, imãs decorativos para frigoríficos, porta-chaves e bases para copos, artigos avaliados num total de 337 patacas. O homem jurou que não tinha roubado aqueles itens, mas também não tinha as notas do pagamento para comprovar a sua versão e contrariar miraculosamente as imagens de vídeo.

Fichinha tentadora

Siderada pela sorte que tinha tido na mesa de jogo de um casino de Macau, V. só se deu conta de que tinha estado demasiadas horas sentada, sem ir à casa de banho nem nada, quando estava de saída. Num grande aperto, pediu à amiga, que a acompanhou à casa de banho, para que tomasse conta da mala e da ficha de jogo de 100 mil patacas, produto da sua sorte ao jogo naquele dia 19 de Setembro de 2015.

Aliviada a bexiga, a mulher levou um susto ao sair da casa de banho e encontrar a sua mala no chão. A amiga e a ficha tinham fugido, provavelmente juntas.

Na sexta-feira passada, A., de 28 anos, foi interceptada pela polícia no Aeroporto Internacional de Macau. Interrogada pela Polícia Judiciária, negou ter praticado o crime mas as câmaras de vigilância do casino captaram o momento em que abandonou a mala da amiga à porta da casa de banho e se dirigiu a passo ligeiro à caixa, onde trocou a ficha por dinheiro antes de abandonar o casino. O paradeiro do dinheiro está a ser investigado. Quanto a A., foi presente ao Ministério Público pelo crime de abuso de confiança.

Notas que são falsas?

Algo de errado parecia passar-se com três das quatro cédulas de mil dólares de Hong Kong que aquele croupier, de serviço anteontem numa mesa de jogo num casino de Macau, acabara de receber de um apostador. Não sabia dizer bem o quê, pelo que pediu ajuda de um funcionário da caixa, com o seu sistema de detecção de notas falsas. O exame comprovou que as notas não eram mesmo verdadeiras, pelo que a equipa de segurança do casino foi chamada a intervir e o caso seguiu para as mãos da Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ. O apostador foi detido e julgado pelo crime de passagem de moeda falsa.

Já na véspera, num outro casino de Macau, uma história semelhante: um indivíduo tentou comprar fichas de jogo com cinco notas de mil dólares de Hong Kong. O funcionário da caixa do casino confirmou que as cédulas eram todas falsas. O desfecho do caso foi o mesmo.