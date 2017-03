Alexis Tam agradece a Wei Zhao o trabalho feito

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, garantiu ontem em comunicado que o Governo respeita a autonomia de que beneficia a Universidade de Macau no que diz respeito ao recrutamento de um novo reitor. O governante lembra que compete ao Conselho da Universidade recrutar e propor o candidato ao cargo ainda ocupado por Wei Zhao, lembrando que apenas a nomeação é da responsabilidade do Chefe do Executivo. Alexis Tam sublinhou ainda que respeita a decisão de Wei Zhao, a quem agradece pelo trabalho feito à frente da maior instituição de ensino superior do território.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...