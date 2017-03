Yen-Hua Lee e a exploração do conceito de memória, no Armazém do Boi

No âmbito do programa Artist-in-Residence 2017, o Armazém do Boi estreia, a 2 de Abril, a mostra “Our Spiritual Home II – Instalation by Yen-Hua Lee. O trabalho de instalação é apresentado pela artista formosina, que explora os conceitos de tempo, espaço e memória. Para além da exposição – que pode ser visitada até 7 de Maio – Yen-Hua Lee vai ainda realizar um workshop sobre encadernação de livros e uma sessão de partilha sobre a sua experiência enquanto artista em residência.

Yen-Hua Lee “tem vindo a explorar a sua criatividade através de conceitos como o tempo, o espaço e a memória. Na sua série ‘Book’, ela explora as similaridades entre a memória e o folhear de um livro, e ainda a memória residual que é deixada para trás. Através do processo da leitura do livro, ela tenta despertar os nossos cérebros para que possam recordar as nossas memórias ou procurar aquelas que estão perdidas”, escreve o Armazém do Boi, em comunicado.

Já na série “Home”, a artista, formada na National Art University of Taiwan, aplica o conceito da série “Livro” a espaços, de modo a extrair novos significados. “Ela acredita que as memórias felizes ou dolorosas são a sobreposição do tempo e espaço, e essas memórias são uma importante fonte para a missão interna de ‘nós mesmos’”.

Finalmente, na série “Searching for: Spiritual home”, o conceito central “tem como objectivo permitir que o público perceba que todos nós estamos apenas à procura da ‘nossa casa do coração’. O espaço físico e a memória da casa em que vivemos vai mudar à medida que o tempo passa e como as pessoas vêm e vão”, pode ler-se na mesma nota. A artista defende que podemos buscar a “nossa casa do coração” combinando memórias de diferentes espaços e tempos, obtendo depois “satisfação emocional e ressonância através da partilha com os outros”.

A 8 de Abril, entre as 15 e as 17 horas, Yen-Hua Lee realiza no Armazém do Boi um workshop de encadernação de livros, com um custo de 80 patacas. Já a 14 de Abril, entre as 20 e as 22 horas, a artista estará no centro da sessão “International Artist-in-Residence Work and Experience Sharing by Yen-Hua Lee”. A sessão, tal como a exposição, têm entrada livre.