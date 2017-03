Wei Zhao abandona liderança da Universidade de Macau em Novembro de 2018

O actual reitor da Universidade de Macau, Wei Zhao, não se vai recandidatar a um terceiro mandato à frente da maior instituição de ensino superior do território, noticiou ontem a Rádio Macau.

A novidade foi avançada pelo próprio este domingo à comunidade académica, apurou a emissora em língua portuguesa da Teledifusão de Macau.

Wei Zhao está a um ano e nove meses do fim do seu segundo mandato como reitor da Universidade de Macau, cargo que vai, então, ocupar até Novembro de 2018. Wei Zhao assumiu a liderança da principal instituição de ensino superiro do território em 2008, assumindo o lugar até então ocupado por Iu Vai Pan.