UMAC celebra acordos que permitem completar formação no estrangeiro

A Universidade de Macau (UMAC) lançou os programas “3+2” e “4+X”, iniciativas que permitem que os estudantes da instituição de ensino superior que se associam ao projecto sejam directamente admitidos em algumas das escolas de topo a nível mundial, depois de completarem um certo número de anos na UMAC.

Os alunos que integrarem o programa “3+2” recebem assim, explica a Universidade de Macau num comunicado, o grau de licenciatura na UMAC e o grau de mestrado numa universidade de topo fora do território. Já os que cumprirem o programa “4+X” têm um lugar reservado em universidades lá fora desde que para tal estejam qualificados. A UMAC assinou recentemente dois acordos relativos a outros tantos programas com a Universidade de Toronto e com a Temple University.

O memorando assinado com a primeira prevê que os alunos que preencherem os critérios e que tenham completado quatro anos de formação na UMAC, sejam directamente admitidos na Faculdade de Medicina daquela instituição. O segundo acordo assinado entre as duas instituições prevê que os alunos que tenham completado três anos na UMAC e dois anos na Universidade de Toronto, possam receber o grau de licenciados pela primeira instituição e o de mestre pela segunda. A Universidade de Macau está ainda em conversações para alcançar acordos semelhantes com as universidades de Pequim, Tsinghua, Fudan, Lisboa e ainda a George Washington University.