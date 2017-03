Uma foto por dia

Plenário de se lhe tirar o chapéu: O Grande Palácio do Povo é fotografado através do adereço utilizado na cabeça por uma delegada que representa uma das minorias étnicas da China na altura em que a mulher se preparara para assistir à terceira reunião plenária da quinta sessão da 12.a Assembleia Nacional Popular. A ANP reúne mais de 3000 delegados e é a maior câmara parlamentar do mundo, embora se limite a dar o consentimento às políticas definidas pela liderança do Partido Comunista Chinês. A Assembleia Nacional Popular decorre em simultâneo com a reunião plenária da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e ambos os encontros são conhecidos colectivamente por “Lianghui” ou “Duas Reuniões”. EPA/HOW HWEE YOUNG

