Tophotelprojects chega a Macau para discutir o sector da hotelaria

O território vai receber no dia 21 de Março um dos eventos do circuito mundial da Tophotelprojects. A plataforma dedica-se à discussão do sector hoteleiro e à troca de contactos entre os profissionais da indústria.

Macau vai receber um dos eventos do circuito mundial organizado pela Tophotelprojects, uma plataforma que dinamiza convenções a nível global e que permite aos profissionais ligados ao sector da hotelaria discutirem os seus projectos e trocarem contactos. O evento, que se realiza igualmente em cidades como Las Vegas e Londres, está agendado para o próximo 21 de Março no casino Parisian.

A inscrição no certame custa cerca de 7785 patacas, contando com Alex Choi, director de design do grupo hoteleiro Ritz Carlton, Shannon Kim, directora dos serviços técnicos da empresa Plateno Management, Caroline List, administradora de vendas internacionais da Tophotelprojects e ainda Alice Kaushal, Directora da Refine Consulting como oradores principais.

Entre os temas que o participantes vão ter oportunidade de explorar estão os futuros projectos hoteleiros que vão abrir as portas na RAEM, o impacto da legalização do jogo em vários locais da bacia da Ásia-Pacífico, o desenvolvimento da economia local e ainda uma visita guiada ao hotel Parisian. Ao longo das várias sessões vão ser igualmente ouvidos especialistas de algumas das principais operadoras de jogo e de hotelaria do território.

Este é um evento que decorre em diferentes cidades ao longo do ano, todas elas consideradas como alguns dos principais mercados da indústria turística e hoteleira à escala mundial. Assim, a par de Macau estão agendados outros encontros para cidades como Las Vegas, a 2 de Maio, Londres, 13 de Junho, Dubai, 21 de Setembro, Nova Iorque, 15 de Novembro e Zurique, a 5 de Dezembro.

De acordo com o portal hospitalitynet especializado em notícias do sector hoteleiro, Macau vê justificada a integração nesta rede de eventos por ser “um dos destinos favoritos para férias dos chineses”, ser “uma Meca para hedonistas, que assomam ao território para jogar e disfrutarem de uma ambiente de festa”.

Ainda sobre as razões que contribuem para que a iniciativa decida vir à RAEM está o facto de se considerar a região “uma das mais ricas do Mundo, o que se fica a dever muito à indústria do turismo em expansão”.

O artigo do hospitalitynet destaca igualmente Macau como uma entrada para o mercado asiático, sublinhando a abertura do Lisboa Palace Hotel, projecto da Sociedade de Jogos de Macau, que vai incluir trs﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽m destaque a abertura do Lisboa Palace Hotel, projecto da Sociedade de Jogos de Macua, que vai incluir trstês hotéis – nomeadamente o Palazzo Versace Macau, Lisboa Palace Hotel e o Karl Lagerfeld Hotel – que vai abrir as portas em 2018.

Estes argumentos fazem de Macau para a Tophotelprojects um cidade obrigatória para o seu circuito mundial de convenções dedicadas ao sector hoteleiro.