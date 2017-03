Ténis: Andy Murray eliminado em Indian Wells

O britânico Andy Murray, número um mundial, foi eliminado no sábado no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, incluindo nos circuitos ATP e WTA, ao ser derrotado na segunda ronda pelo canadiano Vasek Pospisil.

Murray perdeu em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-4 e 7-6(5), numa partida que durou uma hora e 50 minutos, contra Vasek Pospisil, 129.º no ‘ranking’ mundial.

O tenista britânico, de 29 anos, tinha reforçado esta semana a sua liderança no ‘ranking’ mundial de ténis, depois de ter vencido a final do torneio do Dubai no passado sábado. O português João Sousa, 37.º do ‘ranking’ mundial de ténis, também foi eliminado no sábado na segunda ronda do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, pelo alemão Mischa Zverev.