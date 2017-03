As seis operadoras de jogo do território concordaram com as recomendações dos Serviços de Saúde e vão construir salas de fumo com uma pressão negativa de -5 pascal. A informação foi ontem adiantada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por Cheang Seng Ip, vice-director dos Serviços de Saúde. O responsável adiantou ainda que as concessionárias e subconcessionárias de jogo estão ainda a discutir detalhes relativos à forma como as salas vão operar.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...