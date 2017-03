Saídas de Espanha e da África do Sul são prioridade para a Caixa Geral de Depósitos

Em 2016, o Banco Nacional Ultramarino deu 63,1 milhões de lucro ao grupo Caixa Geral de Depósitos, anunciaram na sexta-feira os responsáveis pelo maior banco português. O presidente executivo do grupo, Paulo Macedo, explicou também que a Caixa Geral de Depósitos vai dar “prioridade” à saída de Espanha e da África do Sul.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa em que foram anunciados os resultados de 2016, em que o banco divulgou prejuízos históricos de 1.859 milhões de euros, mais de dez vezes os resultados negativos de 171 milhões de euros de 2015. Macedo justificou o buraco com a constituição de novas imparidades (perdas potenciais, sobretudo para crédito).

A contribuição da actividade internacional para os resultados consolidados foi de 55,7 milhões de euros, menos 60,1 por cento do que em 2015.

Entre as principais geografias em que está o grupo, o banco BCG Espanha deu 25,4 milhões de lucros, o BNU Macau 63,1 milhões, o BCG Angola 26,3 milhões, o Mercantile Bank, da África do Sul, 10,8 milhões, o BCI Moçambique 10,3 milhões e o BCG Brasil 1,4 milhões.

A Caixa Geral de Depósitos deu ainda conta de prejuízos de 72,6 milhões de euros em sucursais, tendo a de França dado lucros de 40,5 milhões de euros, e de prejuízos de 11,2 milhões de euros em ‘Outros’, não explicando o que está integrado nesta categoria.

Em Macau, soube-se há um mês, os lucros do Banco Nacional Ultramarino atingiram 560,5 milhões de patacas em 2016, mais 9,8 por cento do que no ano anterior, segundo dados fornecidos à agência Lusa pelo presidente Executivo do Banco.

“Foi mais um ano de crescimento sustentado da parte do BNU. Ao longo destes últimos cinco anos o BNU tem crescido tanto em volume de negócio como em termos de resultados e de rendibilidade”, disse Pedro Cardoso.