Rosendo e Raposo. Dois olhares sobre as crises de que padece a Europa

A Europa, os refugiados e o terrorismo islâmico estiveram no sábado no centro de um debate protagonizado pelo escritor e cronista Henrique Raposo e pelo jornalista José Manuel Rosendo. Os dois defenderam perspectivas divergentes, assentes ainda assim no entendimento comum de que existe uma crise de refugiados e uma crise na União Europeia. Em relação ao bloco europeu, Raposo está “pessimista”, sem ser “apocalíptico”. Rosendo, por sua vez, defende que a UE “falhou.”

A procura de asilo e a crise de refugiados com que a Europa se depara susctiam perspectivas polarizadas, quer para os líderes europeus, quer para a população dos 28 estados-membros da União Europeia. No sábado, no Antigo Tribunal, falou-se da Europa, dos refugiados e do terrorismo islâmico, numa sessão do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que contou com a presença de José Manuel Rosendo, jornalista da Antena 1 que acompanhou no terreno vários conflitos desde 2003, e também com o escritor e cronista Henrique Raposo. Rosendo defendeu que se deve olhar “para estas pessoas [refugiados] sempre com base no que são os direitos humanos”. Já Henrique Raposo considerou que a Europa “falou demasiado das pessoas que chegavam e não falou o suficiente das pessoas que tinha que acolher.”

Rui Flores, gestor executivo do Programa Académico da União Europeia para Macau, foi o moderador do debate e começou por assinalar que, só no ano passado, a Organização das Nações Unidas (ONU) contabilizou 1,2 milhões de pessoas que avançaram com pedidos de asilo na Europa, provenientes maioritariamente do Norte de África e do Médio Oriente. Por outro lado, destacou que existem, pelo menos, duas categorias de pessoas que chegam à Europa: os refugiados e os imigrantes económicos. No entanto, os países do continente europeu têm respondido de forma diferente a uns e a outros: “A diferença [entre as categorizações] é importante e é importante em vários sentidos: para aqueles a quem se dirige – as pessoas em concreto – e para os Estados e países. (…) Para nós esta crise dos refugiados é a crise dos refugiados, para estas pessoas que estão nesta situação é uma questão de sobrevivência. Acho que se falharmos nestas duas abordagens vamos falhar em tudo o resto”, referiu José Manuel Rosendo, sugerindo que, “se calhar, está na altura de catalogar de forma diferente as pessoas.”

“Como cristão, acredito no direito natural, acredito que todas as pessoas têm direitos inalienáveis que ninguém pode negar”, atirou Henrique Raposo. O cronista defendeu, no entanto, que não devem ser tidos em conta apenas os direitos humanos, mas também o Estado de Direito e a integração daqueles que chegam aos diversos países da Europa: “Há duas faces: há pessoas que chegam e que têm que ser acolhidas, mas também há sociedades que têm que acolher. Eu julgo que falou-se pouco das tensões”, apontou o também escritor, acrescentando que “não são necessariamente sinal de racismo e xenofobia” e avisando que “a falta de integração pode criar tensões.”

“Estas pessoas que vão crescer entre nós têm de ser integradas e sabemos que as comunidades muçulmanas não estão integradas nos valores das sociedades europeias e isso cria uma tensão que tem de ser necessariamente abordada”, defendeu Raposo, acrescentando que “integrar não é aculturar, mas há limites”. José Manuel Rosendo, porém, defendeu que “integração não é falar de aculturação” e que deve, sim, existir um equilíbrio. O jornalista atira como o exemplo a própria sociedade portuguesa, já que são 22 por cento os portugueses emigrados pelo mundo e que não deixam de tentar manter vivas as suas tradições.

Para o jornalista, o que falhou na forma de encarar a crise de refugiados na Europa foram “os líderes europeus, que deixaram alastrar os medos” e o facto de não se lidar com o fenómeno da globalização de uma maneira coerente: “As empresas deslocalizam-se, (…) por que é que as pessoas não podem circular?”, questionou.

Emigração e Terrorismo

“Agita-se muito o espantalho dos terroristas que vêm integrados nesses grupos – provavelmente até vêm, não estou a dizer que não vêm – mas vêm terroristas, vêm médicos, vêm engenheiros, vêm enfermeiros, pintores, professores, é preciso ter isso em conta”, apontou José Manuel Rosendo quanto aos casos específicos da Síria e do Iraque.

Henrique Raposo manteve-se na mesma linha de pensamento e concordou com o jornalista, salientando que “a extrema direita está errada quando cria medo com os refugiados”: “É certo e sabido que os atentados terroristas, desde o 11 de setembro, foram feitos por muçulmanos que foram radicalizados na Europa. Ou nasceram na Europa e radicalizaram-se nos bairros em que nasceram”, sublinhou.

José Manuel Rosendo sugere, no entanto, abordagens diferentes quanto ao terrorismo de feição islâmica: “É islâmico porque é em nome do Islão ou porque é praticado por muçulmanos? Porque não considerar que podem existir causas sociais, causas políticas (…)?” J.F.