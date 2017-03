Petição apela à manutenção dos estaleiros de Lai Chi Vun

A petição “Não à Demolição dos Estaleiros de Lai Chi Vun” foi colocada on-line na passada sexta-feira. O seu mentor, o arquitecto João Palla, apela à manutenção e rebilitação das estruturas, de modo a converter a zona numa àrea votada à dinamização cultural e das indústrias criativas.

Sílvia Gonçalves

O arranque do processo de demolição de 11 dos 17 estaleiros de Lai Chi Vun motivou a criação de uma petição on-line que visa impedir o desaparecimento destas estruturas. O mentor do abaixo-assinado, João Palla, defende a criação de “um estudo de viabilização que transforme a área em causa numa área cultural, que englobe as indústrias criativas”, opondo-se de forma veemente à sua demolição. Depois de reunido um número “minimamente fiável de assinaturas”, a petição segue para o Executivo.

“Há um ano, o Governo disse que as estruturas seriam para manter, e que a ideia era haver uma dinamização cultural. E agora, e quase sem explicações, a demolição está em marcha. Alegadamente porque as estruturas estão em risco de cair, mas sem ter chegado ao público um estudo da avaliação estrutural feita por um engenheiro”, começa por enquadrar João Palla.

O arquitecto justifica o lançamento da petição com a tentativa de dar voz à indignação daqueles com quem se cruzou na zona, e travar a demolição: “As pessoas ficaram muito surpreendidas e indignadas, até. Estive lá há uns dias e as pessoas estavam surpreendidas porque não percebiam porque é que isto tinha acontecido. Eu também fiquei chocado porque vi que ali tudo ia desaparecer. E foi neste ímpeto de tentar salvaguardar aquilo que lá existe que criei esta petição”, explica ao PONTO FINAL.

João Palla defende a manutenção e recuperação das estruturas com o propósito da criação de instalações vinculadas à cultura: “Ao mesmo tempo tem que haver um estudo de viabilização que transforme a área em causa numa área cultural e que englobe as indústrias criativas, etc. Mas, claro, tem que haver alguma obra, as estruturas precisam de ser vistas e de ser vividas lá por dentro”. Em suma: “Haver uma obra de reabilitação, mas não uma obra de demolição, nunca seria de demolição. Isto agora é o que se quiser, mas pode haver uma área museológica, pode haver artesanato. Encontrei lá um destes velhos construtores de navios que, como tem o estaleiro desactivado, cria miniaturas de navios. Poderia haver aqui um workshop de criação de miniaturas, ateliês, zonas lúdicas”, sugere o arquitecto. “Porque no fundo este é um espaço que fala sobre a história de Macau. Era importante que isto fosse contado às gerações seguintes, que não fosse obliterado”, defende.