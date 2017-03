Pequim congratula-se com condenação de Zhou Shifeng

A justiça da República Popular da China destacou ontem a condenação a sete anos de prisão do advogado de direitos humanos Zhou Shifeng como um dos principais marcos no ano passado.

Durante 2016, “o Tribunal Supremo Popular castigou severamente os que ameaçavam a segurança do Estado, terminou o caso por subversão contra Zhou Shifeng e outros de acordo com a lei e aumentou as penas contra o terrorismo e as seitas”, afirmou o relatório.

O presidente do Tribunal Supremo, Zhou Qiang, apresentou este domingo o documento juntamente com o procurador-geral, Cao Jianming, perante a Assembleia Nacional Popular, e na presença dos principais dirigentes, como o Presidente, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Keqiang.

Zhou Shifeng, um conhecido advogado e activista chinês foi, em Agosto de 2016, condenado a sete anos de prisão, por “subversão do poder do Estado”, como parte de uma campanha do Governo chinês contra advogados que defendem os Direitos Humanos no país.

Zhou Shifeng era editor do escritório de advogados Fengrui e prestava serviços a vítimas de abusos sexuais, membros de grupos religiosos proibidos na China e dissidentes.

O presidente do Tribunal Supremo também destacou o caso de Hu Shigen, veterano defensor da democracia e líder religioso de várias igrejas clandestinas, que foi condenado a sete anos e meio de prisão um dia antes do advogado Zhou Shifeng. Outros activistas dos direitos humanos ou sindicais também foram presos ou condenados no ano passado.

O advogado Zhou Shifeng foi um dos cerca de 300 advogados de direitos humanos, funcionários de sociedades de advogados ou familiares que foram detidos ou interrogados no Verão de 2015, numa campanha sem precedentes contra este sector.

Apenas quatro dos detidos então foram sentenciados e alguns dos restantes continuam a aguardar pela acusação ou estão em parte incerta, sem poderem contatar as respetivas famílias ou advogados.