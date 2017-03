“O primeiro desafio que nós temos é ensinar às pessoas o que é um livro”

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras acolheu, no sanado, uma sessão que reuniu responsáveis pela organização de festivais e eventos ligados à literatura. A moçambicana Deusa D’África – pseudónimo de Dércia Sara – foi uma das oradoras presentes e falou sobre os desafios com que se depara para organizar o Festival Internacional de Poesia, na província de Gaza.

É romancista, poeta, activista cultural. Deusa D’África – pseudónimo de Dércia Sara – é também uma das promotoras do festival literário que se realiza entre Março e Abril na província de Gaza, em Moçambique, e que é organizado pela associação cultural que ajudou a fundar, o Associação Cultural Xitende. No sábado, o Rota das Letras deu espaço a uma sessão onde se discutiu o que está por detrás de um festival literário. A moçambicana apresentou os desafios que enfrenta no seu país, onde não existem sequer “dez livrarias a nível nacional.”

A vontade de contrariar a tendência de concentração das actividades culturais e literárias em Maputo foi o mote para a aposta num festival literário que abrange não só o mundo das letras, mas também outras expressões artísticas. “Decidimos transformar a província de Gaza num centro turístico e num centro cultural, de tal forma que em cada período de Março a Abril realizamos lá um festival literário com uma dimensão internacional. Isto torna-se um ponto de encontro dos artistas, independentemente da sua localização”, disse a escritora.

O grupo literário que funcionava numa escola e organizava eventos, saraus culturais e troca de experiências entre escritores, transformou-se na Associação Cultural Xitende, composta agora por mais de 60 jovens espalhados por vários pontos de Moçambique. A sede nacional fica situada na província de Gaza, contudo para facilitar a comunicação entre os membros da associação cultural, foram criadas diversas delegações pelo país: “Tudo o que era literatura era feito a nível da capital, a cidade de Maputo”, apontou Deusa D’África.

“A associação cultural Xitende, diferentemente das outras organizações, é uma associação à qual nós servimos. Nós consideramos isto uma guerra à qual nós temos que trabalhar, buscar o ofício, que nos deu uma remuneração de tal forma que é possível sustentar as actividades de Xitende. A Xitende funciona sem orçamento, num país que não tem nem sequer 10 livrarias a nível do país todo”, explicou a moçambicana.

A produção de um evento literário em Moçambique, especialmente numa província, “é uma guerra”, assegura a activista: “O primeiro desafio que nós temos é ensinar às pessoas o que é um livro. É muito mais difícil levar um livro a alguém que nunca tenha visto um livro”, explica. “Nós decidimos usar as mesmas armas que o inimigo usa. (…) E em Moçambique, a única arma que é válida para fazer a guerra é a política. Portanto, nós decidimos estrategicamente usar a mesma arma, usar os laços políticos que nós temos, envolvendo as figuras políticas no processo de propagação da literatura, para que a Xitende fosse uma bandeira nacional, tal como tem sido aceite hoje em dia no país”, afirmou a activista.

A produção do Festival Internacional de Poesia, desde a sua concepção à materialização, “é algo um pouco mágico”, Deusa d’África gosta de dizer: “Por natureza, nós fomos pessoas rebeldes e por sermos rebeldes nós acreditamos naquilo que nós queremos, nos nossos sonhos. Gaza é uma ‘comunidade’ que ainda precisa de saber o que é a literatura e não tem a capacidade para cobrir a produção de um festival de uma dimensão internacional”, disse a jovem activista. A associação cultural decidiu, então, abordar outros mercados e outras entidades para conseguir financiamento, tendo conseguido o apoio do Fundo Artístico para o Desenvolvimento, que tem financiado os festivais em termos logísticos.

A escritora, que também fundou a revista Xitende – impressa, quando o projecto arrancou, passando depois a existir apenas como produto digital –, destacou um elemento “essencial” que caracteriza o festival: a mistura de gerações que se reúne em torno do festival permite que os escritores mais jovens possam ter as suas produções literárias revistas por aqueles com mais experiência.

No que diz respeito às controvérsias que podem advir da organização de um evento que junta personalidades com diversas perspectivas ideológicas e políticas, Deusa D’África disse que “Gaza é uma província que tem um carácter monopartidário” e que o facto de, na edição do ano passado, terem convidado um escritor que se assume de um partido da oposição levantou algumas questões. Contudo, a activista afirmou: “O nosso foco é apenas a literatura.” J.F.