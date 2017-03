Metro Ligeiro: Menos multas e mais educação

A lei que deverá reger as operações e nortear o funcionamento do sistema de metro ligeiro do território esteve ontem em discussão no programa Fórum Macau, do canal em língua chinesa da TDM. Kou Kun Pang, membro do Conselho Consultivo do Trânsito, defendeu que em vez de multar quem não se predispõe a abrir mão dos chamados “assentos prioritários, o Governo devia centrar atenções na criação de mecanismos de educação cívica. Kot Man Kam afina pelo mesmo diapasão. O presidente da Associação de Estudos Sintético Social de Macau diz que a não cedência dos lugares a quem deles necessitar espelha, sobretudo, um défice de civismo e de educação.

