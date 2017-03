Jardins-de-infância vão passar a ser supervisionados pela DSEJ

Os jardins-de-infância vão passar a ser supervisionados pelo departamento da Direcção de Serviços de Educação e Juventude dedicado à inspecção das instituições de ensino privado. A revelação foi avançada ontem, segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, pelo vice-director Lou Pak Sang.

De acordo com o responsável, a DSEJ já preparou a documento legal necessário para que a regulação sobre as licenças e o sistema de supervisão para os jardins de infância privados fiquem sob a supervisão do Centro de Apoio Pedagógico Complementar. Além disso, Lou afirmou estar confiante que o documento dê entrada na Assembleia Legislativa ainda durante este ano.

O objectivo com estas alterações passa por melhorar a segurança neste tipo de ensino através da legislação vigente. Sobre a supervisão, Lou explicou que é diferente encontrar problemas nos jardins-de-infância de tipo familiar, que muitas vezes só são identificados a partir de denúncias. Porém o vice-director promete mais acções de patrulhamento e de inspecção pelas entidades competentes.