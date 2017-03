Instituto Cultural mantém posição em relação a Lai Chi Vun, garante Leung Hio Ming

A DSSOPT já começou a demolir alguns dos estaleiros de Lai Chi Vun mas a posição do Instituto Cultural não se vai alterar. A garantia foi deixada pelo presidente do Instituto Cultural em declarações aos jornalistas durante as celebrações de que ontem foi palco o Templo Tai Wong.

Leung confirmou que o Instituto Cultural não foi informado sobre a demolição dos primeiros dois estaleiros, acção justificada por razões de segurança pública, e lembrou que o Estudo do Planeamento da Povoação de Lai Chi Vun da Vila de Coloane, proposto no início de 2013 pela DSSOPT, já incorpora a opinião do organismo que lida com os assuntos relacionados com a cultura.

Leung Hio Ming pronunciou-se igualmente sobre o relatório do Comissariado Contra a Corrupção e o abuso do sistema de aquisição de serviços para contratar trabalhadores. O presidente do Instituto Cultural diz que o Instituto vai ter uma atitude positiva face ao relatório e esclareceu que acredita que o número real de pessoas contratadas dessa forma é inferior aos 94 casos anunciados.