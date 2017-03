As inscrições as mais de 40 actividades que integram o Festival Extra, o programa de apoio do Festival de Artes de Macau, estão a partir de hoje abertas, lembra o Instituto Cultural em comunicado. As actividades, onde se incluem palestras, master classes, sessões para estudantes ou acções de formação, decorrem durante o mês de Abril. Uma das primeiras é a iniciativa “Um Dia na Ópera Cantonense”, que decorre a 1 e 8 de Abril.

