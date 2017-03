IC promete medidas para resolver irregularidades com contratações de trabalhadores

O Instituto Cultural reagiu ao relatório do Comissariado Contra a Corrupção prometendo medidas “de imediato” para resolver as irregularidades apontadas no recrutamento de trabalhadores em regime de aquisição de serviços.

O organismo, agora liderado por Leung Hio Ming, diz que vai “cumprir obedientemente as sugestões emitidas pelo CCAC e tomar, de imediato, as medidas em conformidade com o estipulado na lei, rectificando as inadequações demonstradas no relatório assim que possível”.

Além disso, o Instituto Cultural compromete-se a “deitar mãos aos problemas relevantes de recrutamento de trabalhadores, bem como a os outros assuntos administrativos implicados.”

No mesmo comunicado, o Instituto Cultural explica que cooperou em todas as fases com a investigação levada a cabo pelo CCAC.