Uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China só provocaria dor e não traria quaisquer benefícios, disse no sábado o novo Ministro do Comércio do Continente, Zhong Shan.

“Muitos amigos norte-americanos e ocidentais pensam que a China não pode viver sem os Estados Unidos, mas isso é apenas uma meia-verdade”, assinalou o responsável.” A verdade é que ao mesmo tempo, os Estados Unidos também não podem viver sem a China”, sublinhou Zhong Shan.