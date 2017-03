Fosun quer fazer crescer BCP em Macau

“Temos toda a vontade de ajudar o desenvolvimento do BCP em Macau e na China continental”, diz o presidente executivo da Fosun numa longa entrevista publicada no jornal Expresso do último sábado.

Guo Guangchang não dá pormenores sobre como poderá o Banco Comercial Português crescer no território, mas explica que está muito interessado em sinergias entre a China e nomeadamente o Brasil, podendo tirar partido do facto de Macau se apresentar como plataforma para negócios lusófonos.

O líder da Fosun, proprietária de 24 por cento do capital do maior banco privado português, assume mesmo que a entrada no banco português é não só “um portal do nosso investimento na Europa” como “ao mesmo tempo, o portal do nosso investimento para os países lusófonos”.

Guo explica na entrevista que “estamos a ver muitos projectos” no Brasil e que “estamos à procura de mais investimentos em África. Sim estamos a fazer isso”. O grupo Fosun é, diz o CEO da empresa chinesa, o maior fornecedor de medicamentos para tratamento da malária no continente africano, onde tem muitos negócios no sector farmacêutico.

Como crescer?

O BCP chegou a Macau em 1993 e na última década do século passado assumiu algum protagonismo na finança local, por deter um importante banco de retalho (o BCM) e a seguradora CSM (Companhia de Seguros de Macau), ambos vendidos ao Dah Sing Group em 2005.

A partir dessa altura o banco português recomeça quase do zero, primeiro com uma sucursal offshore que evolui, a partir de 2010, para uma licença plena onshore, “visando o estabelecimento de uma plataforma internacional para a expansão de negócio no losango estratégico das geografias de afinidade: Europa, Brasil, China e África lusófona”, diz o banco.

O BCP em Macau é o 9º banco mais lucrativo (202 milhões de patacas em 2015) e o 14º em activos (10, 839 milhões de patacas no final de 2015), isto apenas com uma sucursal e um quadro reduzido de colaboradores.

Os responsáveis do banco português sempre manifestaram satisfação pelos resultados e comportamento da estrutura na RAEM, parecendo realizados com a aposta feita nomeadamente a partir de 2013. O BCP em Macau tem sido um contribuinte efectivo para as muito depauperadas contas da sede (206 milhões de patacas em 2014, por exemplo; 129 milhões nos primeiros nove meses de 2016).

As palavras de Guo Guangchang desenham um novo cenário para o BCP em Macau, permitindo perceber que para se “desenvolver” terá de crescer organicamente e assumir mais protagonismo. Mais balcões, mais negócios, mais áreas de intervenção? O BCP é sobretudo um banco de negócios em Macau – deixará de o ser?

Mais dúvidas levanta ainda um eventual crescimento do BCP na China, onde teve, desde 1998, um escritório de representação em Cantão. Ao longo dos últimos anos o maior banco privado português fez várias aproximações a este mercado, mas sem conseguir afirmar uma posição ou uma estratégia. J.P.M