Exposição mostra invenções mais relevantes no Centro de Ciência

As invenções que mudaram a nossa vida quotidiana estão em exibição no Centro de Ciência de Macau até 18 de Junho. A exposição, organizada em parceria com a Associação de Inovações e Invenções de Macau, tem igualmente uma secção dedicada aos trabalhos dos alunos locais.

Do papel inventado pelo chinês Cai Lun, à lâmpada de Thomas Edison ou o telemóvel de Martin Cooper, são várias as invenções com um grande impacto para a nossa existência que estão em exibição no Centro de Ciência de Macau, desde sexta-feira. O evento é organizado pelo organismo em parceria com a Associação de Inovações e Invenções de Macau e vai estar em exibição até ao dia 18 de Junho, na Galeria número 2.

A exposição está dividida em duas partes. A primeira tem como tema “Inovar, Inventar, Pensar”e a segunda tem um cariz mais prático e submete-se à temática “Invenções Práticas para o Quotidiano”. Ao longo das diferentes secções da mostra, os visitantes têm igualmente a oportunidade de apreender os “40 Princípio para Inventores” e perceber melhor os conceitos que levaram a que certas invenções fossem tão inovadoras. Ao mesmo tempo, as peças em exibição dispõem de roteiros visuais que explicam os princípio científicos das mesmas.

São também vários os materiais interactivos com os quais os visitantes têm oportunidade de interagir de forma a aprender como melhorar a utilização dos diferentes objectos e invenções.

Mas nem só das grandes invenções de sempre é feita esta exposição. Existe uma área dedicada aos estudantes locais onde os visitantes têm oportunidade de verem os projectos dos alunos das escolas de Macau que foram premiados em concursos internacionais. Esta é uma aposta da organização para ajudar a promover a educação sobre ciência e tecnologia no território, assim como encorajar os estudantes.

A pensar nos mais novos, ao longo da exposição estão escondidos carimbos, que os mais pequenos precisam de encontrar para depois receberem um pequeno presente. Além disso, existem workshops e ainda visitas guiadas com elementos teatrais.

Na cerimónia de abertura do evento estiveram o vice-presidente do Centro de Ciência de Macau, Tong Chi Kin, o Curador do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Taiwan, Shiunn-Shyang Cheng, o presidente da Associação de Inovações e Invenções de Macau, Lai Pak Keong e o Curador do Centro de Ciência de Macau, Pan Sio.

A exposição vai estar patente no Centro de Ciência até 18 de Junho e os preços dos bilhetes variam entre as 0 e as 25 patacas, havendo descontos para residentes e trabalhadores não-residentes.