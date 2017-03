Escritores nas escolas e o cantautor no Café das Letras

O programa de hoje do festival Rota das Letras arranca com a presença do escritor Bruno Vieira Amaral na Escola Portuguesa de Macau, às 9h50. A partir das 10 horas, é Hannah Tunnicliffe quem se dirige aos alunos da Escola Internacional de Macau.

Os estudantes do Departamento de Português da Universidade de Macau, por sua vez, terão a oportunidade de conhecer os autores lusófonos Deusa D’África e Abdulai Silá, às 11 horas. De volta à EPM, é por lá que passará o cantor Sérgio Godinho, às 14h30. O cantautor junta-se a Abdulai Silá às 18 horas, no Café das Letras, no Antigo Tribunal, para discutir “O Papel do Escritor na Construção da Identidade Nacional”.

Às 18 horas é Ouyang Jiange a dirigir-se ao público na sessão “O Caleidoscópio da Poesia”. Henrique Raposo passa pela Universidade de Macau às 18h30. O dia termina às 19 horas com a sessão “As Minhas Personagens Favoritas”, que junta Bruno Vieira Amaral, Juan José Morales e Grace Chia”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...