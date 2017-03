Erro Médico: A Lei já está em vigor, mas sobejam dúvidas

A Associação Energia Cívica de Macau organizou este domingo uma mesa redonda para discutir o Regime Jurídico do Erro Médico e a iniciativa serviu para expor uma série de problemas que a entrada da legislação em vigor não acautelou. Um dos principais é o do reconhecimento das assinaturas electrónicas dos clínicos do sector privado.

elisa.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações ainda estão alegadamente em negociações tendo em vista a acreditação e o reconhecimento da assinatura dos profissionais de saúde de Macau, passo sem o qual os médicos do território não poderão emitir receitas por via electrónica.

A denúncia foi ontem feita por Wu Xiao Cheng, pediatra com consultório privado, durante uma mesa redonda organizada pela Associação Energia Cívica de Macau. A iniciativa, que se propôs discutir o Regime Jurídico do Erro Médico, em vigor desde 26 de Fevereiro, reuniu várias dezenas de profissionais do sector da saúde no espaço Macau Art Garden.

Wu Xiao Cheng, um dos médicos que marcaram presença na iniciativa, começou por expressar a sua preocupação com o facto do sistema de registo de saúde electrónico – que viabiliza a troca de registos médicos entre as diferentes unidades de saúde do território – não estar ainda completamente funcional. O clínico teme que uma tal lacuna possa colocar em risco a implementação do Regime Jurídico do Erro Médico.

Wu Xiao Cheng revelou depois que a maior parte dos clínicos privados do território recorre ao sistema electrónico de partilha de registos de saúde da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, um mecanismo que foi concebido para ir ao encontro da realidade jurídica da antiga colónia britânica.

Wu diz que durante as sessões de esclarecimento promovidas pelo Governo antes da entrada em vigor do novo quadro jurídico os Serviços de Saúde não souberem esclarecer os médicos privados sobre questões tão basilares como a emissão de receitas por via electrónica. Wu acusa o Governo de não ter tido em conta a necessidade de integrar os clínicos privados no sistema de registo de saúde electrónico, apesar do Governo ter deixado claro que para tal os médicos que não integram nem os quadros dos Serviços de Saúde, nem os quadros do Kiang Wu teriam apenas de solicitar a acreditação e o reconhecimento da sua assinatura electrónica junto da Direcção dos Serviços de Correios e de Telecomunicações.

Do organismo liderado por Derby Lau terão chegado, no entanto, no final da semana passada, más notícias. Os Serviços de Correios e Telecomunicações terão informado Wu Xiao Cheng de que ainda estão a negociar com os Serviços de Saúde e não dispõem ainda de uma solução final.

Sem a hipótese de ver a sua assinatura certificada, os médicos privados vêm-se obrigados a imprimir e a assinar o registo clínico de cada um dos pacientes que os procuram, uma solução que, defende Wu, não é sustentável a médio e longo prazo.

O médico espera que o Governo possa resolver as lacunas do sistema de registo de saúde electrónico o mais brevemente possível. Wu Xiao Cheng apontou ainda o dedo ao que diz ser uma dualidade de critérios sancionada pela lei em vigor desde 26 de Fevereiro. O clínico recorda que os Tribunais podem optar por não acatar as recomendações da Comissão de Perícia do Erro Médico e mobilizar uma equipa independente de profissionais com o propósito de obter uma segunda posição sobre determinado caso.

Presente na sessão, o advogado Hong Weng Kuan interveio para defender que ambas as circunstâncias não são incompatíveis e que a ordem do Tribunal poderá servir apenas para complementar a investigação conduzida pela Comissão do Erro Médico.

Antes da entrada em vigor do novo regulamento, competia aos próprios advogados contratar profissionais de saúde que se pudessem pronunciar sobre determinados casos. A prática, defendeu Hong Weng Kuan, desvirtuava o próprio propósito de se obter justiça: “Com este Regime, o relatório da Comissão de Perícia do Erro Médico vai contribuir para clarificar se uma dada prática constitui ou não erro. Se assim foi, o processo junto da justiça será mais fácil. Se não foi, os advogados de defesa podem perceber desde logo se o queixoso pode ou não vir a retirar algo positivo do processo”, defendeu o advogado.

Choi Chi Wai, presidente da Associação para a Promoção dos Direitos dos Pacientes, espera, por sua vez, que a Comissão de Perícia do Erro Médico, actualmente constituída por sete pessoas, possa ser ampliada, uma vez que os actuais membros do organismo poderão não ter capacidade para dar resposta a todos os casos, tanto de um ponto de vista quantitativo, quanto no que diz respeito à elucidação da natureza do erro em si.