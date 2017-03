Equipa do Consulado soma nova derrota e vê Liga de Elite ficar mais longe

O formação do Consulado de Portugal em Macau voltou a somar nova derrota, desta feita frente ao T.K.K.L. por 3-1, e agravou a crise de resultados, somando três jogos sempre a perder.

Ontem, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia, a formação capitaneada por Vítor Sereno, cônsul de Portugal em Macau, defrontou o segundo classificado do Campeonato de Futebol da 2.ª Divisão, mas foi incapaz de dar a volta à crise de resultados.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 23 minutos: Chan Nim Pan, num contra-ataque que apanhou a defesa do Consulado em contrapé foi quem inaugurou o marcador. Quatro minutos depois, após um excelente remate cruzado do T.K.K.L. Juninho fez a defesa da tarde, mas a bola sobrou para Chiang Ioi, que só teve de encostar para o 2-0. Ainda antes do intervalo, o consulado teve um penálti a seu favor, que Alex Imbiribeira não conseguiu converter.

No segundo tempo, o T.K.K.L. dilatou a vantagem por Chiang Ioi, aos 66 minutos, para as três bolas a zero. A formação do consulado respondeu por Vítor Sereno, aos 85, mas o golo do capitão da formação de matriz portuguesa revelou-se insuficiente para evitar a derrota.

Por sua vez, a Casa de Portugal continua a alargar a série de vitórias consecutivas que alcançou no segundo escalão, depois de ter batido na sexta-feira os Serviços de Alfândega por 4-0. Razine Mostapha foi o homem do encontrou ao apontar todos os golos da equipa orientada por Pelé.

A partida, que foi disputada na sexta-feira à noite no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, até começou de forma equilibrada e só aos 60 minutos é que surgiu o primeiro golo.

Contudo a partir desse primeiro tento de Razine Mostapha, a formação dos Serviços de Alfandega perdeu a concentração defensiva e o jogador foi aumentado a conta pessoal aos 76, aos 85 e aos 88 minutos.

Após a 6.ª jornada, o T.K.K.L lidera com 13 pontos, seguido por H.S., Tim Iec e Chog Wa, que estão todos no segundo lugar com 11 pontos. Depois surgem Consulado de Portugal e Casa de Portugal, ambos com 9 pontos.