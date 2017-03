Elefante mata tratador em jardim zoológico japonês

O tratador de um jardim zoológico no oeste do Japão morreu ontem depois de ter sido atingido por um elefante, informou a polícia japonesa. Wichai Madee, de 37 anos e nacionalidade tailandesa, estava a lavar um elefante asiático com a ajuda de um colega quando o elefante agitou violentamente a sua tromba e o atingiu no parque Adventure World, na região de Wakayama.

O tratador “foi aparentemente atirado com violência e a sua cabeça bateu na jaula ou no chão”, disse à AFP um porta-voz da polícia local. O homem morreu a caminho do hospital, segundo a mesma fonte. O acidente ocorreu antes da abertura ao público do jardim zoológico.