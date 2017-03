Curso de comércio electrónico atraiu 25 formandos

A Direcção dos Serviços de Economia deu ontem por formalmente encerrada a edição inaugural do curso básico do “Plano de Formação do Comércio Electrónico através do Taobao para Pequenas e Médias Empresas”. A iniciativa, que atraiu 25 formandos, tinha por objectivo explicar as noções básicas inerentes à concepção e operação de lojas on-line na maior plataforma de comércio electrónico da República Popular da China.

Um dos formandos disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a maior parte dos comerciantes do território têm interesse em desenvolver soluções de comércio electrónico, mas a falta de conhecimentos na área da programação limitaram durante muito tempo a capacidade de arriscarem numa área que continua a ser amplamente desconhecida.

Um outro residente que se associou à iniciativa da Direcção dos Serviços de Economia dá conta de vários casos de pequenos empresários que apostaram no comércio electrónico sem terem os conhecimentos necessários, tendo perdido dinheiro com a aventura. O formando defende, ainda assim, que o comércio electrónico implica menos custos operacionais que o comércio tradicional, apesar de a aposta na RAEM ser, de certa forma, um handicap pelo facto de Macau ser territorialmente exíguo.