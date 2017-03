“Coração mais que perfeito, mas cheio de imperfeições. Como a vida e todos nós”

Leva quase cinquenta anos de canções e outros tantos de palco e aos 70 anos viu florir dentro de si uma outra voz criativa, a do romancista. Sérgio Godinho deu a conhecer ontem, no edifício do Antigo Tribunal, “Coração Mais que Perfeito”, obra que chegou às livrarias portuguesas há pouco mais de três semanas. O cantautor, que já tem um segundo romance concluído e já começou a escrever um terceiro, vai estar ao início da tarde de hoje na Escola Portuguesa de Macau e actua, na quarta-feira, no Teatro Venetian, num concerto em que deverá dividi o palco com o pianista Filipe Raposo.

Aos 71 anos e mais activo do que nunca, o cantautor está ainda a trabalhar num novo disco, que deverá ser lançado em Setembro. Ao PONTO FINAL falou da relação que mantém com a música e com os palcos, do fascínio pela escrita e da relação entre ambas as pulsões criativas. Sérgio Godinho em discurso directo.

Entrevista de Marco Carvalho

Fotografia de Eduardo Martins

Sérgio Godinho, 71 anos. É sempre bom fazer coisas novas, sobretudo numa idade bonita como essa, embora para quem está do outro lado, por vezes custe a entender que alguém como o Sérgio Godinho possa envelhecer …

Sérgio Godinho: Envelhecer, envelhecemos todos. Já diz a canção que “o elixir da eterna juventude está marado, falsificado”. A gente, por muito que o tome … Não, mas eu não me sinto velho. Sinto-me superactivo e sinto-me, sobretudo, bem fisicamente e criativo. Faço concertos que são de longo fôlego. Em relação à escrita, eu tinha já escrito livros infantis e tinha feito deste primeiro romance um livro de contos chamado “Vidadupla” mas, de facto, é uma salto, que chamarei para águas profundas, que é algo com quem eu andei … Eu disso “com quem” e quase foi um acto falhado porque as personagens depois ganham vida própria e nós andamos com elas, não é? Andamos, digamos, a guiá-las e elas andam-nos a guiar e sobretudo a interrogar-se quem são, para onde vão e o que é que fazem ali e porque é que fazem aquilo. É uma relação continuada e de longo prazo. Eu andei durante um ano e meio com este romance – “Coração Mais Que Perfeito” – e deu-me um grande prazer continuar.

Tanto, que já disse por mais de uma ocasião que este é primeiro romance do resto da sua vida …

S.G: Não. Já escrevi outro. Já escrevi outro e tenho um terceiro já um bocadinho adiantado, mas agora parei porque estou a começar a compor canções. Em relação a essa continuidade de que fala: sim, foi algo que se abriu na minha vida naturalmente, que se abriu como uma voz criativa para a qual eu encontrei um fio e um tom justo. Interrogamo-nos sempre se está bem, se não está bem. É, no fundo, uma voz criativa e quando se sente que isso já tem essa coerência interna, então só apetece continuar e eu, de facto, escrevi um pouco todos os dias. Não direi todos os dias, porque houve dias, em que se tivesse um concerto ou tivesse outras coisas, não ia escrever, mas mesmo assim, nalguns concertos perto de Lisboa, lembro-me de chegar a casa, depois daquele exercício fantástico de comunicação, dos aplausos e da energia que também recebemos, de chegar aquela solidão criativa da casa – ou até de um hotel – e apetecer-me avançar um bocadinho no texto …

Dizia há pouco que as personagens ganham vida própria. Insinuam-se nos momentos menos convenientes? Esse impulso de que dizia sentir depois de alguns concertos para escrever. Há um tempo certo para dar densidade a uma determinada personagem ou a uma determinada acção?

S.G: Sim. Ganha, até porque quando se descobre qualquer coisa que ela está a começar a fazer – digo começar no próprio romance, na própria história, não é? – nós perseguimos ali um caminho que não nos pertence. Esta mulher esteve a fazer isto, está a fazer aquel’outro. A vida dela, da Eugénia, é uma vida complicada: ela é uma sobrevivente, uma resiliente. Não é sempre, enfim, de uma moralidade, segundo certos cânones, completamente recomendável, mas é alguém que vive e alguém que tem vida e que através de coisas boas e más – e algumas muito más que lhe acontecem – ela tem essa força de vida. As minhas mulheres são geralmente fortes …

Mesmo na música ….

S.G: Sim, mesmo na música. Basta ver as Etelvinas e Ritas e Alices são fortes. São personagens com essa garra de vida e eu quis que esta fosse também. Ela perpassa todo o romance, embora depois haja uma personalidade masculina que vai ter uma influência determinante, que é um grande amor recíproco, mas que há uma degradação psíquica dessa personagem masculina e vai ser muito determinante no andamento do romance.

O romance tem início com um suicídio que, não sendo de todo um homicídio, até o poderia ter sido, tal como o descrevo logo no início …

S.G: Já me disseram que não era patente que tenha sido um suicídio. Eu até digo em entrevistas que foi um suicídio. Não tenho muito que fazer nenhum mistério sobre isso. Podia parecer um homicídio, mas não é. Essa hipótese é logo descartada. Nem sequer há uma suspeita aberta de que seja … Não é isso que me interessa. Começa com aquele momento traumático, voltamos atrás na vida da Eugénia – esse suicídio é o suicídio do homem que ela amava e que sofre essa degradação – e vamos pescar o que é que foi a vida dela até chegar aquele momento e ainda um pouco depois …

A palavra é sua. São personagens com alguma espessura …

S.G: Com alguma? Acho que têm bastante espessura.

Como dizia há pouco em relação a Eugénia: antiga prostituta ou que pelo menos se aventurou …

S.G: Não é uma antiga prostituta. É um bocadinho diferente. Ela vive isso episodicamente, quase como se fosse uma experiência. Dizer que é ou que passou, digamos, em que passou isso, é um bocadinho diferente. É importante distanciar essas coisas. O livro não é sobre a vida de uma ex-prostituta. De maneira nenhuma. Ela tem um episódio – alguns episódios de prostituição – dos quais, aliás, se arrepende. Arrepende e anda para a frente. Aquilo não corre bem, não é bem o que ela quer da vida e, portanto, não é o foco do romance. Há tanta coisa que se passa depois, mas, sim, acaba por ser um acontecimento muito importante …

Serve isto para provar que os heróis, mesmo os literários, também podem ser imperfeitos?

S.G: Eu quando digo “Coração Mais que Perfeito” é porque o mais-que-perfeito já deu a volta e já é imperfeito outra vez, senão eu dizia que tinha o coração perfeito ou “que perfeito coração”, como dizia O’Neill no fado da Amália. Não. Há uma certa ironia. É claro que é um tempo verbal, o mais que perfeito e eu peguei nisso, mas há uma certa ironia subjacente ao título. Esse coração mais que perfeito é cheio de imperfeições, como a vida é e todos nós somos.

A escrita, dizia, é um exercício diário. Faz uma compartimentação com a música? Ou nem por isso? Há momentos do seu dia que são para a música e outros que são para a escrita?

S.G: Sim. Absolutamente. São assuntos completamente diferentes. Aliás, eu não estou sempre com a música. Há longos períodos em que eu não toco na música, não componho, até porque são assuntos completamente diferentes. A organização criativa que se tem que ter para fazer música é completamente diferente. Para já, depende de duas artes ou de duas formas de expressão: a música que tem códigos muito estritos, a partir dos quais podemos inventar e devemos inventar e depois as palavras que se criam e que são palavras para a música também e que têm rimas, que têm refrões, que têm métricas próprias. São exercícios muito codificados. A estes acresce o exercício de as juntarmos, não é? Quando estamos a compor já estamos a juntá-las, não é? Eu não estou sempre mergulhado na música. Era impossível estar todos os dias a compor. Nunca foi a minha vida criativa nas canções e isto é outra coisa. Há ali uma relação directa com o que se vai escrevendo. Eu escrevo no computador e gosto de olhar para aquelas frases que parecem que são finais e depois, afinal de contas, descobrimos que não são finais …

Pressupõe muita reestruturação e muita reinvenção, o texto? Ou nem por isso?

S.G: Sim e não. Sim, é sempre estruturado, mas quando eu escrevo já estou a fazer, digamos, uma escolha. É claro que essa escolha não é final, de maneira nenhuma. Depois há um burilar e com esse burilar há um melhorar também – espera-se – daquilo que se faz.

Ainda assim, dizia que neste “Coração Mais que Perfeito” está o livro que ambicionou escrever, sem tirar nem pôr …

S.G: Ah, sim. Quer dizer, também foi um livro que implicou muito trabalho. Como digo, andei um ano e meio à volta destas personagens e a inventar novas cenas para elas. Acontece aparecerem-nos, muitas vezes fora do momento em que se está a escrever, ideias que se vão aproveitar. Eu escrevo mais à noite, preferencialmente e às vezes ao fim da tarde e não escrevo muitas horas por dia, não é isso que faz a diferença. Nesse aspecto eu sou um bocado de curto fôlego. Não sou capaz de estar cinco horas a escrever. Não é nada o meu… Depois vou fazer outras coisas. Sou um bocado disperso. Mas quando entro ali, entro. Às vezes as ideias que eu tenho estão longe de um sítio onde eu as possa escrever, mas pelo menos tento-as reter, de uma maneira ou de outra, no papel ou no dictafone. Às vezes há uma situação que nos vem à cabeça: “Isto, realmente, condizia na perfeição com este momento”.

O livro foi lançado em Portugal há coisa de três semanas. Foi apresentado no “Correntes d’Escrita”, na Póvoa do Varzim. Isto para lhe perguntar … As primeiras reacções? Como é que o público tem reagido?

S.G: Têm sido boas, boas. Mesmo por parte de entrevistadores, que me disseram que gostaram muito do livro. Ainda não há muitas críticas, mas penso que as reacções são muito boas e as pessoas que têm lido … É um livro muito forte e que mexe um bocado com as pessoas. É engraçado que houve uma jornalista que, aliás, muito prezo da Antena 1 que disse “A certa altura esqueci-me que era um homem a escrever. Espero que interpretes isto como um elogio”. Interpreto como um elogio, é evidente. Eu pego muito nas personagens femininas, no universo feminino e, como tal, interpreto como um elogio.

A partir de que momento é que se apercebeu de que lhe faltava um livro com esta espessura, como esta estrutura? Escreveu dois livros de literatura infantil, tem um volume de poesia, o livro de contos …

S.G: Quanto terminei o livro de contos senti fortemente que tinha de me abalançar a algo de maior fôlego. Só posso dizer assim. Não resultou de uma determinação: não foi no primeiro dia do ano, não foi no dia dos meus anos … A certa altura senti que me apetecia falar com mais …É evidente que há ganchos narrativos que nos aparecem, mas depois, o que aparece na escrita até para mim é surpreendente.

Este processo foi, de certa forma, facilitado pelo facto de já ter essa agilidade que referia na escrita de letras para música …

S.G: Não, não, não. Acho que …

Ou são processos criativos completamente estanques?

S.G: São processos. Mas nada é estanque. Eu acho que são diferentes. São diferentes porque, como disse, as regras são muito diferentes. Agora, o que eu posso dizer, é que fiz um bocado a mão com os contos, isso sim. Aqueles nove contos, com assuntos tão diferentes, com um tempo também que é diferente: o conto acaba ali, deixa pistas abertas e às vezes não há resoluções e há coisas em suspenso. Eu senti que a minha voz narrativa tinha crescido e estava já noutra patamar e eu estava pronto para esse salto.

Cinquenta anos quase de canções, cinquenta anos quase de palco. Referia há pouco que no final deste ano um novo trabalho discográfico chegará aos escaparates …

S.G: Sim, lá para Setembro …

Já perdeu as contas aos discos que tem e aos temas que compôs …

S.G: Não. São vinte e tal, depois há vários discos ao vivo. Nunca sei o número exacto. Há discos ao vivo também, outros que representam aventuras diferentes, com outros. Há discos que são, digamos, de outro teor. Houve “Os Três Cantos”, houve o Jorge Palma – um trabalho que também teve um DVD e um disco e um duplo disco na versão maior – e há o “Afinidades”, que eu fiz com os “Clã”. Para lá daqueles discos que compõem apenas a minha discografia e a dos meus músicos, obviamente, há todas essas interacções. Isto também me dá muito gozo, até porque a agilidade da música revela-se aí…

Ao fim de quase meio século de guitarra na mão, de meio século de palco, continua a fazer este trabalho com o mesmo prazer …

S.G: Sim. O palco continua a dar-me muito prazer. Aliás, devo dizer, que um concerto me dá mais gozo do que, por exemplo, gravar um disco ou afixar, digamos, uma canção. Uma canção é um corpo dinâmico que nunca é igual e que está sempre em mudança e essa mudança é, para mim, essencial. O facto de uma canção ser um corpo móvel, como as artes performativas – quantas encenações é que já houve, sei lá, das grandes peças? Já houve milhares de encenações – e o que acontece é que esse exercício de comunicação que são os palcos, para mim dá-me um grande prazer. Eu recebo e dou energia e emoção e isso é, para mim, vital. Isso é o lado que eu não tenho nesta escrita da ficção. Aqui é mais diferido, ao passo que na canção, se eu faço uma canção, sei que acabarei por cantá-la nos palcos. A minha satisfação com a música passará por esse exercício de comunicação extremo.

Com uma nuance rara no caso de Sérgio Godinho. As suas plateias estão cheias de gentes de todas as idades e é das poucas vozes portuguesas com uma dimensão verdadeiramente transgeracional. A sua música trespassa gerações …

S.G: Trespassa, é verdade. Embora deva dizer que a gente nova acaba por ter tanta gente de que gosta que são da idade deles, que não são todos que vão aderir aos meus concertos. Aos meus concertos vão também, mas quando há coisas em que se cruzam diferentes géneros e diferentes artistas eles marcam presença em maior número. Estive com o [Jorge] Palma no “Super Bock, Super Rock” e houve muita gente nova que disse: “Fantástico. Nunca tinha visto e não estava nada à espera”. As pessoas de vez em quando também têm ideias feitas e, portanto, isto é muito curioso e dá-me um especial prazer.

Como é que se explica esta capacidade de sobrevivência, passe a expressão? Coloco-lhe esta questão porque se olharmos para as vozes que começaram a cantar na mesma altura em que o Sérgio começou, poucas têm a visibilidade que o Sérgio Godinho ainda tem …

S.G: Não sei se tem de ter explicação. Talvez a explicação também seja a de que há um tipo de música que eu faço e um tipo de temas que eu faço que pode tocar em pontos diferentes das ideias e da sensibilidade. Isto aliado, ainda, à natureza rítmica das canções, o jogo das palavras e a forma como interagem com a música. Tudo isto não tem bem uma idade …

As letras das suas músicas são um espelho daquilo que foi a evolução de Portugal, de uma certa moral, dos costumes ao longo dos últimos quarenta, cinquenta anos. Portugal mudou assim tanto? Ou, pelo contrário, não mudou quase nada desde que o Sérgio começou a gravar e a pisar os palcos …

S.G: Há coisas que mudaram e que mudaram radicalmente e há outras que permanecem intactas. Continuamos a ser um país injusto, continuamos a ser um país de grandes assimetrias, nesse sentido de que eu falo da injustiça. Continuamos a ser uma sociedade insuficiente. Continuamos a ser uma sociedade insuficiente, continuamos às vezes a tomar a parte pelo todo e eu falo naturalmente disso. Não tenho, ainda assim, nenhuma missão político-social. Eu falo naturalmente das coisas, como falo também de temas como o amor e como tenho personagens que contam histórias. Também aparecem muitas histórias nas minhas canções …

Muitas histórias e muitas personagens …

S.G: Mais isso até. Não são histórias com princípio, meio e fim, mas têm narrativas, muitas vezes. Ou não. Ou então a narrativa já está muito diferida; uma canção como “O Primeiro Dia” tem uma narrativa muito diferida, não é sobre uma coisa especial. É sobre uma ruptura, uma reconversão, o andar-se perdido e a pessoa reencontrar-se consigo mesma. Serve para todas as situações …

“O Primeiro Dia”, “Um Brilhozinho nos Olhos” tornaram-se hinos. Falávamos há pouco do carácter transversal da sua música. Estas duas são o tipo de músicas que são cantadas por avós e netos nos seus concertos. Isso dá-lhe especial prazer?

S.G: Claro que dá. Só podia, não é? Ver o outro lado da nossa criação a ser respondida e a ser estimulada é claro que dá prazer: não sou snob, nem sou insensível a isso.

Neste novo trabalho, que poderemos encontrar à venda a partir de Setembro, o que poderemos encontrar … Os temas de sempre: amor, crítica social?

S.G: Ainda estou numa fase em que não quero falar sobre isso.

A nível de concertos, tem desacelerado por causa da escrita?

S.G: Não, isso não. Não é incompatível. São assuntos diferentes. Eu não tiro tempo a concertos que apareçam por causa da escrita. Não tenho nenhum prazo especial para acabar seja o que for e neste momento até estou em avanço. Espero que daqui a um ano saia o meu segundo romance. Está pronto, embora tenha que ser revisto. Não, não tem nada a ver. Os concertos, eu não tenho tantos, tantos, tantos quanto isso. Não tenho desacelerado.

Deixava entender que não sente a pressão do mercado editorial, ainda …

S.G: Em relação ao quê? Aos livros? Não. Nunca houve stress com isto. Eu tinha pronto o meu livro, este “Coração Mais que Perfeito” e ele poderia ter saído por altura do Natal, mas neste momento a minha editora – a Quetzal – não está a privilegiar e acho muito bem as chamadas vendas de Natal. Disseram-me: “Oh pá, quando é bom para sair é em Fevereiro, porque temos Festivais Literários, temos Feiras do Livro, temos espaço mediático, etc. Não há aquela coisa dos “blockbusters” que saem no Natal e comem tudo.

Em Fevereiro poderemos, então, esperar por novidades da parte de Sérgio Godinho. Uma história com espessura também?

S.G: Sim, embora tenha menos personagens e seja mais fixada num determinado tempo. Não é como esta. É diferente. É diferente, mas é forte, também. Aliás, eu não faço literatura assim, fofinha, não é? Light.

E um regresso a outros géneros, digamos assim? Tem dois livros de literatura infantil, um dos quais ilustrado por si. Tem um livro de contos …

S.G: Houve um que eu ilustrei – “O Pequeno Livro dos Medos”. Neste momento não tenho nada alinhavado. Não gosto de antecipar muito coisas que possa vir a fazer. Neste momento estou muito contente com os trabalhos que faço e já me ocupam muito a cabeça.

Para quem se habituou a ouvi-lo, isto de se falar de Sérgio Godinho romancista é uma vantagem ou uma desvantagem? O facto de ter uma legião de fãs na música pode abrir as portas a uma legião de fãs também na literatura?

S.G: Não. É claro que dá alguma visibilidade, mas também pode dar azo a comparações de que ninguém gosta, do género “Ah, ele é tão bom na música porque é que se foi meter noutras coisas?”. Eu acho que isso hoje em dia está um bocado ultrapassado porque já houve o livro de contos e tal, mas está sobretudo ultrapassado porque este romance é um romance que tem uma força própria e eu acho que é perfeitamente compatível, não é? Uma pessoa pode fazer as duas coisas. O Chico Buarque agora está mais virado para a escrita e só fez um disco depois de lançar os romances. Eu vou procurar, digamos, compatibilizar essas duas artes ou essas três artes.

Essa era uma questão que tinha alinhavada para lhe colocar. Há um bocadinho de Chico Buarque em Sérgio Godinho? O sucesso que Chico Buarque alcançou na literatura inspirou-o?

S.G: Não. De maneira nenhuma. Eu acho o Chico genial e nesse aspecto reconheço muitas coisas do Chico que são pontos criativos que são comuns com os meus. Quando olho para a música brasileira dou, por vezes, comigo a pensar que há coisas em que estou mais próximo do Chico, outras em que estou mais próximo do Caetano Veloso. Também há uma espécie de liberdade criativa no Caetano que eu tenho também. O Chico é mais clássico. Estou a falar da sua obra. O Chico é um clássico e o Caetano é mais experimentalista e eu também tenho essa coisa. Mas, sim, o Chico é um génio…

Regressa a Macau no âmbito deste Festival Literário, numa visita que inclui também um concerto na próxima quarta-feira. O que podemos esperar?

S.G: Eu estive, no fim-de-contas, aqui há um ano e meio. Fará em Junho, no 10 de Junho, dois anos. Para já estou muito feliz, porque num tempo tão curto, ter voltado a Macau, até porque tinha estado cá em 2005, da vez anterior à última. O fazer de Macau algo mais frequente, dá-me uma grande alegria porque se começa a cimentar cada vez mais a minha relação com esta comunidade, com esta terra – depois com coisas boas e coisas más, sabemos muito bem – mas, enfim, ao nível da comunidade acho que me sinto compensado e muito recompensado. Da última vez que tinha estado cá, tinha jantado com os organizadores do festival, que tinham dito que queriam realmente que eu viesse aqui para o Festival e aqui estou eu. O facto de estar aqui também numa dupla função é muito bom. Em relação ao concerto, ele é muito diferente porque o outro concerto era com a minha banda toda e eu estou a fazer também concertos – estive agora na Suécia e na Noruega – com o Filipe Raposo, que é um pianista absolutamente excepcional e que dá um concerto num tom muito diferente, mas muito especial.

Mais intimista?

S.G: Eu nunca valorizei muito a palavra intimista. Sim, quer dizer. Vamos estar num grande espaço, mas isso não fui eu que escolhi. Mas por essência, cria-se intimidade e cria-se exteriorização em qualquer lugar. Agora o que o concerto é, é um concerto muito mano-a-mano, não é?

A julgar por este “Coração Mais que Perfeito”, a sua forma de estar na literatura é mais sobre personagens do que propriamente sobre espaços, mas esta Macau que dizia que começa a conhecer melhor, poderá insinuar-se em alguma coisa que o Sérgio venha a escrever?

S.G: Para já, insinuou-se numa canção que eu fiz para o filme do Ivo Ferreira, para a Margarida Cantar. O filme está a ser filmado agora e passa-se em Macau …

O Hotel Império …

S.G: Era o título de trabalho, não sei será o título definitivo, mas parece-me que sim. São três canções para a Margarida cantar, a Margarida Vila-Nova. Eu fiz uma canção que fala precisamente de Macau, sobretudo da metáfora do jogo, mas relacionada com os amores, que é aquela transposição quase evidente. Há aí já uma primeira abordagem de Macau, mas é um bocadinho …É preciso reparar numa coisa: aquilo que eu já escrevi – seja os contos, seja o primeiro romance, seja o segundo – estão pouco fixados num local. Não fala do Rossio ou do Terreiro do Paço ou da rua de não sei quê ou de Celorico de Basto. Estão pouco fixados em lugares, portanto não me parece que seja muito evidente eu vá fixar um romance em Macau, mas há sempre coisas que podem passar por aí.