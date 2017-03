Construção e imobiliário de vento em popa

No último trimestre do ano passado. três novos empreendimentos residenciais privados receberam licença de utilização, providenciando mais de uma centena de novos fogos habitacionais. No final de 2016 encontravam-se em construção uma centena de complexos residenciais, que deverão acrescentar 11 267 novos apartamentos ao mercado imobiliário do território.

No que ao sector da hotelaria diz respeito, encontram-se em construção um total de 17 novas unidades hoteleiras, equivalentes a um total de 6369 novos quartos. Em fase de projecto estão 32 outros empreendimentos, que deverão proporcionar 7777 quartos. Os números foram revelados pela DSSOPT no fim de semana.