China diz que aplica pena de morte “em poucos casos e por crimes muito graves”

Pequim assegura que ao longo da última década condenou à pena capital um número muito pequeno de criminosos e sempre por crimes muito graves. Em 2016, o número de processos relacionados com corrupção e com crimes contra a propriedade intelectual cresceu de forma exponencial.

O Presidente do Supremo Tribunal Popular chinês, Zhou Qiang, disse ontem que a República Popular da China condenou à pena de morte “um número extremamente pequeno de criminosos por crimes extremamente graves” nos últimos dez anos.

Zhou Qiang não revelou o número de sentenças de morte no relatório anual apresentado ontem na edição de 2017 da sessão anual da Assembleia Nacional Popular. O número de sentenças de morte e execuções é um segredo de Estado na China, embora os casos mais mediáticos sejam anunciados ao público.

As organizações de direitos humanos consideram que as autoridades chinesas executam milhares de pessoas anualmente, ainda que o número tenha diminuído desde que o Supremo chinês começou a rever as condenações à morte impostas por tribunais hierarquicamente inferiores.

Segundo o relatório, o número de casos de corrupção julgados na República Popular da China em 2016 subiu para 45.000, mais um terço em relação ao ano anterior. O documento refere um total de 63.000 acusados por corrupção, mas não indica o número de condenações.

Entre os acusados foram registados 35 a nível ministerial ou de governo provincial e 240 nos governos distritais, informou Zhou. Em 2015 foram registados 34.000 casos de corrupção com 49.000 acusados em todos os tribunais chineses, o que faz com que tenha havido durante 2016 um aumento de 32,5 por cento nos processos por este tipo de crimes.

Além disso, durante o ano passado, foram investigadas outras 47.650 pessoas por alegados crimes relacionados com o exercício das suas funções, disse o procurador-geral, Cao Jianming.

Foram iniciados procedimentos contra 48 antigos funcionários a nível ministerial ou do governo provincial. Cao disse que a campanha anticorrupção vai continuar e que será mantida a tolerância zero contra este tipo de crimes.

Desde a chegada ao poder do Presidente Xi Jinping, a campanha anti-corrupção lançada pelas autoridades chinesas traduziu-se em dezenas de milhares de condenações, incluindo dezenas de figuras importantes, incluindo o ex-ministro de Segurança Zhou Yongkang, condenado em 2015 a prisão perpétua.

O relatório refere ainda que a República Popular da China realizou em 2016 cerca de 147.000 julgamentos por crimes contra a propriedade intelectual, algo que a Procuradoria-Geral garantiu ser parte de uma estratégia para favorecer a inovação e investigação.