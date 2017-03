Benfica soma nova goleada e segura liderança da Liga

A formação orientada por Henrique Nunes sobe de forma a olhos vistos e provou isso mesmo, ontem, ao golear o Chao Pak Kei por 4-0. Em duas jornadas frente aos principais rivais, as águias somaram duas goleadas, com 10 golos marcados e zero sofridos.

Fotografia: Bessa Almeida;

O Benfica derrotou, ontem, o Chao Pak Kei por 4-0 e segurou a liderança da Liga de Elite, naquele que foi um encontro entre os líderes do Campeonato e uma das formações que ocupavam o segundo lugar, em igualdade pontual com o outro candidato ao título, Monte Carlo.

No Estádio de Macau, o Benfica entrou determinado a provar que a goleada frente à formação “canarinha”, na jornada anterior, não tinha sido obra do acaso. Foi, por isso, sem grande surpresa que quando o encontro chegou ao intervalo já as águias tinham dois golos de vantagem no marcador.

O primeiro a marcar foi o avançado Leonel Fernandes, aos 29 minutos, quando o encontro se aproximava da primeira meia-hora de jogo. O segundo tento da equipa orientada por Henrique Nunes chegaria minutos mais tarde, através de Edgar Teixeira, quando o cronómetro indicava os 41 minutos.

No recomeço da partida esperava-se uma reacção do Chao Pak Kei, mas foi o Benfica quem dominou os encontro a seu bel-prazer, dilatando a vantagem no marcador à medida que o tempo ia passando.

Primeiro foi Nicholas Torrão, aos 60 minutos a fazer o 3-0, e depois, no fim do tempo regulamentar, aos 90 minutos, Wilson Lai fechou o marcador, apontado o quarto golo dos tri-campeões do território.

Este resultado confirma o bom momento de forma do Benfica que nos últimos dois jogos goleou o Monte Carlo, por 6-0, e agora o C.P.K., que são o grandes rivais das águias na luta pelo título.

Por sua vez a formação canarinha a vencer por 5-1 diante da Polícia, com o encontro a decorrer ontem à noite no Estádio de Macau. Os golos dos Monte Carlo foram apontados por Leandro Andrade, por Vernon Wong, por Miguel Noronha e por Camilo Neto, que bisou na partida. O tento de honra do onze das forças de segurança foi apontado aos 27 minutos por Hoi Wai Tong.

Em relação aos outros jogos da sétima ronda, o Sporting de Macau jogou na quinta-feira com o Kei Lun e acabou goleado por 5-1, depois de três minutos infernais. A equipa verde-e-branca sofreu o primeiro golo logo aos 8 minutos, por Filipe César Souza, mas conseguiu empatar aos 25, por intermédio de Pedro Lopes.

Contudo, entre o minuto 37 e 40, a formação orientada por Nuno Capela, sofreu três golos de rajada e ficou afastada do jogo. Chan Kin Seng, Diego Borges e Filipe César Souza, que bisou, foram os marcadores. No segundo tempo, aos 84 minutos, Nascimento apontou o quinto golo.

No duelo entre os últimos classificados, os Sub-23 derrotaram o Lai Chi por 1-0, com golo de Bruce Sio, aos 71 minutos. Já o encontro entre Ka I e Cheng Fung terminou com igualdade a uma bola, com William a marcar para o Ka I, aos 62, e Ronieli Silva a empatar, aos 72 minutos.

Após sete jornadas, o Benfica lideram com 19 pontos, seguido por Monte Carlo (18 pontos) e Chao Pak Kei (15 pontos). Na luta pela manutenção, o Sporting e os Sub-23 somam 4 pontos, tendo atrás de si o Lai Chi, com 2 pontos, que é o lanterna vermelha. No entanto, a diferença entre os leões e o Lai Chi pode ser alterada, uma vez que o encontro entre ambas as equipas está sob investigação, depois da formação verde-e-branca ter alegadamente utilizado um jogador inscrito de forma irregular.