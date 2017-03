Beatas, DNA e negligência. Jovem de 20 anos detida por atear incêndio

Uma jovem de 20 anos foi detida pelas forças de segurança do território depois da Polícia Judiciária ter determinado, através de um teste de ADN, que a rapariga esteve na origem do incêndio que destruiu, a 4 de Março, parte da vegetação num pequeno espaço ajardinado da Rua da Alegria.

As chamas acabaram por ser apagadas por um comerciante da zona através do recurso a um extintor. Intrigada com a natureza suspeita da ocorrência, a Polícia Judiciária enviou ao local uma equipa de investigação, que se deparou com mais de uma dezenas de beatas que terão sido atiradas de um dos edifícios das imediações. Confrontada com as acusações de que poderia ter sido responsável pelo incêndio, a suspeita negou, mas os resultados de exame de ADN conduzido pela polícia de investigação acabaram por determinar a presença de ADN da rapariga em mais de uma dezena de beatas recolhidas pela polícia no local do incêndio. O caso foi enviado para o Ministério Público e a jovem deverá ser penalizada por suspeita de incêndio por negligência.