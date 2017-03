Conferir universalidade ao texto literário para o estender ao mundo

A dimensão local e universal da literatura, os elementos que permitem atingir uma panóplia de leitores mais alargada. O Festival Literário de Macau – Rota das Letras juntou ontem quatro escritores que abordaram a importância da língua e do tema para conferir uma dimensão global à obra literária.

Sílvia Gonçalves

O Rota das Letras reuniu ontem os escritores Ciwanmerd Kulek, Sanaz Fotouhi, Grace Chia e Hannah Tunnicliffe numa sessão que teve por título “Escrever de Dentro ou de Fora – Escrita Local vs Universal”. Em debate esteve a universalidade da literatura que parte de uma perspectiva local e os mecanismos que possibilitam a expansão do texto a uma audiência mais alargada. A escolha da língua e dos temas permitem, defendem os autores convidados, atingir uma maior diversidade de leitores. Sanaz Fotouhi descreveu ao PONTO FINAL a grande evolução da literatura iraniana na diáspora e a impossibilidade que esta enfrenta de chegar ao Irão.

“Escrevo em curdo, para mim escrever de forma local ou universal depende da língua. Durante muitos anos nem sequer podíamos dizer que éramos curdos”, começou por enquadrar Ciwanmerd Kulek. O autor – nascido em 1984 na região curda da Turquia, e a residir actualmente em Istambul – posiciona na linguagem a dificuldade de alcançar uma dimensão global de leitores: “Não creio que um romance que aconteça numa aldeia curda não possa ser universal. Mas se falamos num idioma menor, é difícil sermos recebidos pelo mundo”, defende.

Sanaz Fotouhi assume que equaciona, no acto da escrita, o público a que a obra se destina: “Quando estou a escrever tenho em conta a minha audiência. Se esta não for iraniana, tenho de explicar as coisas de forma diferente”, conta a escritora iraniana, que reside na Austrália. Já Grace Chia, escritora de Singapura aponta a dimensão do tema, para conferir universalidade ao texto literário: “Quando escrevo, tenho a consciência de que o meu país é um lugar que as pessoas vêm de fora. Tento ter temas universais: amor, desejo, morte, coisas relacionadas com minorias. Uso várias línguas para dar o ‘spice’ local”, explica, tratando-se Singapura de um território com quatro línguas oficiais: inglês, malaio, mandarim e tâmil. “Há várias línguas e culturas e Singapura, mas as pessoas falam inglês, uso os termos locais”.

Hannah Tunnicliffe, escritora neo-zelandeza, viveu durante três anos em Macau, território que serve de fundo ao romance “The Colour of Tea”, já traduzido em seis idiomas: “Às vezes sinto que não tenho o direito de escrever sobre um lugar. Assumi a minha voz de expatriada. Usei personagens filipinas, pessoas que me agradeceram por lhes dar voz”, explica.

Questionado por Inês Santinhos Gonçalves, que moderou a sessão, sobre se se considera um autor minoritário, e se está essa condição vinculada à língua, Ciwanmerd Kulek aponta a escassez de respostas como uma circunstância que potencia a criação: “Mesmo com o meu país, não posso dizer que vai daqui até aqui. É bom não ter tantas respostas, trabalha a nossa imaginação. Em cada texto que escrevo, em cada história que imagino, encontro sempre diferentes respostas com que me identifico”, conta o autor, que assume ainda que gostaria de ver os seus livros traduzidos, de modo a propagar a mensagem.

Sanaz Fotouhi explicou ainda que, para os autores iranianos que vivem na diáspora, a identidade na escrita é mantida na procura de elementos da cultura do país de origem: “Para quem saiu do Irão depois da Revolução de 79, os que foram para os Estados Unidos e outros lugares, para a primeira e segunda geração é uma contínua negociação, perceber se somos iranianos, americanos, australianos, mantém-se essa negociação através da escrita”.

Após a sessão, questionada pelo PONTO FINAL sobre a existência de uma literatura iraniana fora do Irão, a escritora é peremptória: “Há, sim. Há dois tipos que eu considero de facto muito grandes. Uma é a literatura na diáspora, em língua persa. Há um enorme corpo literário, as pessoas têm vindo a escrever nos últimos trinta anos. E há uma outra literatura iraniana escrita noutras línguas, incluindo em inglês, em alemão, em francês, que se está a tornar muito grande. Em língua inglesa tem vindo a crescer nos últimos 15 anos, é enorme, há cerca de 300 a 400 livros escritos em inglês por pessoas que estão a viver na diáspora”.

Já as diferenças entre autores iranianos que escrevem dentro e fora do país são assinaláveis: “Os que estão fora estão continuamente a tentar negociar ou construir um sentido de identidade que perderam. Mas os que estão no Irão estão mais focados em sair ou em se conectar com outros mundos. Enquanto os iranianos que estão fora pensam em voltar, à procura da sua casa perdida”, explica.

A literatura produzida fora do Irão, essa, dificilmente entra no país: “A maioria dos livros não vão para o Irão. E mesmo que vão, a audiência não se identifica não eles, e alguns deles são mesmo banidos no Irão, por causa dos temas com que lidam. O Governo iraniano não gosta da sua diáspora, portanto não estão propriamente interessados em publicar as suas coisas”, assume.