Ranking FIFA: Macau de pedra e cal no 184.o posto

A selecção de futebol de Macau manteve, pelo sexto mês consecutivo, o 184.o posto do ranking da FIFA, depois de em Novembro ter disputado e perdido, para a congénere nepalesa, o encontro decisivo da edição inaugural da Taça da Solidariedade.

O onze orientado por Tam Iao San, que soma 82 pontos, divide o 184.o lugar da tabela com as selecções do Brunei e do Liechtenstein, mas está à frente de países e regiões com maior expressão geográfica, como é o caso do Bangladesh, da Mongólia, do Paquistão e de Timor-Leste. A selecção timorense é, de resto, a pior classificada das formações que representam países que integram a esfera do mundo lusófono.

A selecção de futebol de Macau regressa aos relvados no final do presente mês, com a deslocação ao Quirguistão para a primeira jornada do processo de qualificação para a fase final da Taça da Ásia. O jogo está agendado para o dia 28 de Março.

No que diz respeito à restante tabela, a selecção portuguesa, campeã europeia de futebol, mantém o oitavo lugar no ‘ranking’ da FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina, seguida pelo Brasil e pela campeã mundial Alemanha.

O ‘grupo de elite’ dos dez primeiros não sofreu qualquer alteração. A maior ‘mexida’ entre as melhores selecções foi protagonizada pela Polónia, ‘promovida’ duas posições, para o 12.º lugar, posição que passou a repartir com o País de Gales, alteração que motivou a ‘queda’ da Inglaterra para o 14.º posto.

O Burquina Faso, selecção treinada pelo português Paulo Duarte, terceira classificada e uma das surpresas da última Taça das Nações Africanas (CAN2017), subiu dois ‘degraus’ e é agora 36.º classificado.

No ranking das restantes formações lusófonas, a selecção da Guiné-Bissau – que se estreou em Janeiro na fase final da Taça de África das Nações – é a segunda melhor posicionada, na 80.a posição, posto que ocupava em Fevereiro. Na tabela das selecções africanas de língua portuguesa, Cabo Verde continua a liderar, no 77.o posto. Os “Tubarões” caíram, ainda assim, três posições face a Fevereiro.