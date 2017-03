Raimundo do Rosário deixa de presidir aos Conselhos do Planeamento Urbanístico e do Trânsito

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas vai deixar de presidir aos órgãos de consulta do Planeamento Urbano, Trânsito e Conselho Superior de Viação. A decisão foi ontem anunciada pelo Conselho Executivo.

João Santos Filipe

Raimundo do Rosário, na condição de Secretário para os Transportes e Obras Públicas, vai deixar de presidir ao Conselho do Planeamento Urbanístico, Conselho Consultivo do Trânsito e Conselho Superior de Viação. A alteração decorre da mudança a dois regulamentos administrativos aprovada pelo Conselho Executivo, uma novidade que foi ontem apresentada em conferência de imprensa.

Os conselhos vão passar a ser presididos pelos respectivos directores de serviços, ou seja o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San, e o director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Li Canfeng. As mudanças entram em vigor um dia após ser publicadas no Boletim Oficial.

Na apresentação do novo método de funcionamento dos três organismos, o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, negou que a reorganização possa ser encarada como uma forma de desvalorizar a importância dos três Conselhos: “É uma questão de nível técnico. Mas de certeza que não queremos diminuir a importância destes conselhos. No âmbito da reforma dos organismos consultivos foi feito um estudo para saber a melhor forma de ouvir as vozes dos especialistas e da sociedade de Macau”, afirmou o porta-voz do Conselho Executivo.

“As pessoas podem achar que falar com o secretário pode ser mais eficaz por ele estar numa posição hierárquica superior. Mas o Governo funciona como um todo, com a distribuio de﷽﷽﷽﷽﷽﷽em questrados, o convu como um todo, com a distribuio Executivo e depois chegou a uma concluses em questrados, o convução de tarefas, o que torna mais eficaz a aplicação das políticas. Não podemos falar do Governo de forma isolada”, explicou.

Leong Heng Teng sublinhou igualmente que não espera que as alterações levem à saída dos membros dos conselhos consultivos, uma vez que estes tendem a cumprir os respectivos mandatos.

Por outro lado, Leong Heng Teng negou que a proposta de saída dos conselhos do secretário tenha partido de Raimundo do Rosário, prendendo-se antes com uma sugestão do Conselho Executivo, que já estava integrada nas Linhas de Acção Governativa para este ano e no Plano Quinquenal.

Depois das alterações entrarem em vigor, Raimundo Rosário fica apenas a presidir, em termos de conselhos consultivos, ao Conselho para a Renovação Urbana.

Outra alteração anunciada ontem passa pela extinção das Comissão para o Desenvolvimento do Sector Logístico e da Comissão Consultiva das Pescas, cujos assuntos passam a ser tratados directamente pela tutela das Finanças e Economia: “Não se pode considerar uma extinção porque depois de uma análise achou-se que fazia mais sentido que fossem integradas na área da economia e finanças. Isto faz parte de uma reforma integrada que vai abranger conselhos consultivos ligados a outras tutelas”, informou.

A tutela dos transportes e obras públicas não vai ser a única a sofrer alterações ao nível dos conselhos consultivos, mas o governo ainda não tem uma calendarização para as outras áreas.