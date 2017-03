Preços de fábrica sobem pelo sexto mês consecutivo

Os preços de fábrica na República Popular da China subiram, em Fevereiro, pelo sexto mês consecutivo, segundo dados oficiais ontem divulgados, com a segunda maior economia mundial a beneficiar de um aumento do consumo.

O índice de preços ao produtor subiu 7,8 por cento, face ao mesmo período do ano passado, informou o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

A aceleração do aumento dos preços de fábrica, face aos cinco meses anteriores, suscita expectativas de que a China poderá começar a exportar inflação para a economia global, apesar dos receios de que o novo presidente norte-americano, Donald Trump, desencadeei uma guerra comercial contra o país asiático.

O aumento, em termos homólogos, deve-se em parte à baixa base de comparação, sendo que em Fevereiro do ano passado os preços registaram uma “queda acentuada”, disse Sheng Guoqing, analista do GNE, em comunicado.

O aumento da exploração de gás e petróleo, mineração de carvão e fundição de metais contribuíram também para aquela subida, indicou Sheng.

O índice de preços ao consumidor, um dos principais indicadores da inflação, subiu 0,8 por cento no mês passado, o ritmo de crescimento mais lento dos últimos dois anos.

As estatísticas chinesas sofrem no início do ano fortes oscilações, devido ao Ano Novo lunar, a principal festa das famílias chinesas.

No relatório do governo, que foi apresentado no domingo passado pelo primeiro-ministro, Li Keqiang, na abertura da sessão anual da Assembleia Nacional Popular, as autoridades comprometeram-se em manter a inflação em torno de 3 por cento.

