Polícia Judiciária prende homem de Taiwan responsável por estação base ilegal

Um homem de 30 anos, oriundo de Taiwan, foi ontem detido pela Polícia Judiciária por ser o responsável pelas operações de um estação base ilegal, que funcionava num edifício da Avenida Artur Tamagnini Barbosa.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, que cita fontes da Polícia Judiciáira, esta estação base dedicava-se à divulgação de mensagens relacionadas com portais de jogo online na zona das Portas do Cerco.

A detenção foi feita numa altura em que a Polícia Judiciária estava a patrulhar a zona devido a um influxo de mensagens spam com origem na área. O homem foi interceptado quando estava a sair do edifício onde tinha o equipamento electrónico.

Quando foi apanhado, o homem de Taiwan revelou que tinha sido abordado por um cidadão do Interior da China que lhe ofereceu 6 mil patacas por mês para ficar responsável pela operação do espaço. Além de ter detido o homem em causa, a Judiciária apreendeu ainda material informático.