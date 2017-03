Orquestra de Macau apresenta “Peça Incompleta de Schubert” na Igreja de São Domingos

A Orquestra de Macau leva esta noite à Igreja de são Domingos, às 20 horas, o concerto “Peça Incompleta de Schubert”, integrado no ciclo “Maestros com Carisma”. Convidado para a iniciativa está o maestro Arvo Volmer, que se junta ao chefe de naipe de oboés da Orquestra de Macau, Kai Sai. O programa integra uma interpretação do único concerto para oboé de Wolfgang Amadeus Mozart.

Na “Peça Incompleta de Schubert”, e sob a direcção do maestro Arvo Volmer, um asiático nascido na Estónia, Kai Sai – que foi também chefe de naipe de oboés da Orquestra Sinfónica do Sul da Dinamarca e da Asia Philarmonic Orchestra e da Orquestra da CNAP da China – vai interpretar o “Concerto para Oboé e Orquestra em Dó Menor”, o único concerto que Mozart compôs para oboé: “Esta obra, com as suas belas e engenhosas melodias, constitui uma das peças mais difíceis de interpretar de todos os tempos, pondo em evidência a destreza do solista”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

O programa que hoje se apresenta na Igreja de São Domingos inclui ainda a Abertura de Fidelio, a única ópera concluída por Beethoven, cujo processo de composição levou uma década, tendo estreado em Viena, em 1805. O programa inclui integra também a Sinfonia nº8 em Si Menor (“Incompleta”) de Schubert, composta por dois andamentos , que estreou em Viena 37 anos após a morte do compositor, “sendo comparada à Sinfonia em Dó Menor em termos de grandeza e considerada como uma verdadeira pérola desconhecida das obras de Schubert”, pode ler-se na mesma nota.

O concerto tem entrada gratuita e os bilhetes serão distribuídos, na Igreja de São Domingos, por ordem de chegada, uma hora antes do arranque do espectáculo, sendo a oferta limitada a dois bilhetes por pessoa.