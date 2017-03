“O papel inovador da literatura está na sua capacidade de abrir caminhos”

Entra há 25 anos religiosamente pela casa adentro dos portugueses e desde há mais de uma década que é lido, também com devoção, por uma boa parte deles. José Rodrigues dos Santos é o escritor que mais vende em Portugal e não esconde o orgulho de poder ter dado um contributo para que os portugueses redescobrissem a leitura. Cinco anos depois de se ter estreado no Festival Rota das Letras, o jornalista e escritor regressou ao território onde se estreou nas lides jornalísticas para anunciar que no próximo ano chegará aos escaparates um novo romance com Macau como pano de fundo. “A Porta do Cerco” já está escrito e antes disso uma outra obra deverá chegar às livrarias. Franco e aberto, o romancista fala da sua obra, da importância da literatura e de um ainda improvável adeus ao pequeno ecrã. José Rodrigues dos Santos em discurso directo.

Regressa cinco anos depois de ter estado em Macau para a segunda edição do Festival Rota das Letras e regressa com uma novidade, uma obra que tem o território como pano de fundo. A visita, há cinco anos, deixou de certa forma a semente para o regresso literário a um território que conhece bem?

José Rodrigues dos Santos: Somerset Maugham dizia que muitas das ideias que ele tinha para a escrita nasciam das viagens, que aliás, era a maior fonte de inspiração que tinha. Isso é muito verdade, não só para o Somerset Maugham como, por exemplo, para mim e imagino que para muitos outros autores. De facto, eu quando vim cá há cinco anos, colocaram-me a questão: “É pá, porque é que não escreves um romance sobre Macau?”. Não posso escrever romances sobre todos os sítios para onde vou …

E as coisas também não funcionam assim …

J.R.S: Não funcionam assim, claro. As ideias é que acabam por se impor, de certa maneira. Na verdade, depois cruzei-me com um livro que fala sobre Macau na Segunda Guerra Mundial, comprei o livro e interessei-me. Dei por mim a pensar que seria um tema interessante até para abordar num romance. A coisa começou assim. Quando eu comecei a escrever “A Trilogia do Lótus”, com “As Flores de Lótus”, já é na sequência de tudo isso e está aí a génese desta história que depois vai terminar em Macau…

Com uma personagem principal pensada na exacta medida, uma vez que Artur Teixeira, personagem principal da trilogia acaba por ser uma mescla de dois antigos governadores de Macau …

J.R.S: Sim. Do Artur Tamagnini Barbosa e do Gabriel Teixeira, que foram os governadores durante a Segunda Guerra Mundial, em particular o Gabriel Teixeira. Mas a narrativa, a vida destas personagens é uma vida ficcionada por mim. Eu não fui investigar a verdadeira vida do Gabriel Teixeira. Investiguei alguma coisa, mas o livro não reflecte isso. O que eu identifiquei foi as personagens principais em Macau durante a Segunda Guerra Mundial e depois ficcionei a vida delas: o cônsul japonês, o chefe do Kempeitai, o Pedro Lobo, o Governador, a amante do Governador e eu não sei ao certo se o Governador tinha amante ou não, mas eu arranjei-lhe uma amante chinesa e é através deste enredo que é possível contar a história do que aconteceu em Macau durante a Segunda Guerra Mundial, que é talvez o período mais interessante da história desta cidade.

Macau, sobretudo neste período, encaixa quase na perfeição naquilo que é a temática de “A Trilogia do Lótus”, uma série em que procura desmontar o fascismo e o comunismo. Em Macau, estas duas formas de ver o mundo tocam-se e entram em confronto durante este período …

J.R.S: Na verdade, isso relaciona-se, sobretudo, com a história das personagens e de onde elas vêm. A personagem chinesa vem da China, o japonês naturalmente do Japão, o português de Portugal e a russa lá da Sibéria. Nós acompanhamos através da vida das personagens aquilo que foi o século XX. Para chegarmos à Segunda Guerra Mundial há um conjunto de acontecimentos que nos vão conduzir aí. Entre esses acontecimentos estão choques ideológicos, entre os socialismos, o socialismo internacionalista, por um lado e o liberalismo, personificado por algumas democracias parlamentares. Essas ideias vão marcar todo o século XX e acabam por marcar a vida das personagens. Macau, como qualquer outra região, era palco de batalha desses conflitos.

Tem uma escrita pragmática, mas os seus livros são também caracterizados por uma faceta pedagógica, ao tentar tornar tangíveis conceitos como o fascismo ou o socialismo. A literatura é uma boa forma de explicar o que foram as grandes correntes da história? Este esforço é, nos dias que correm, um esforço que é mais necessário do que nunca?

J.R.S: A história tem o desagradável condão de se repetir, não é? Ainda agora tivemos uma notícia que me deixou um tanto ou quanto chocado, esta do Jaime Nogueira Pinto ter sido proibido por uma Universidade – ainda por cima, a Universidade onde eu tirei o doutoramento – de fazer uma palestra porque diziam que ele era reaccionário ou que ia falar sobre temas reaccionários. Mas quem é que decide isto? Como é que é possível isto acontecer hoje em dia? Não é estar de acordo com aquilo que ele vai dizer ou estar em desacordo. É defender o direito que ele tem de dizer aquilo que quer dizer e, sobretudo, não haver censura prévia. Uma coisa é criticar à posteriori. Outra é terem-no calado previamente. Isto aconteceu e ninguém ainda se demitiu.

Mais de quarenta anos depois do 25 de Abril …

J.R.S: Não só ninguém se demitiu, como tudo isto foi tratado como se fosse uma coisa normal. Quando chegamos a um ponto destes percebemos que a história tem esta tendência desagradável de se repetir e estamos a assistir a esse tipo de acontecimento. Há um processo de radicalização, em vários países, dos dois lados do Atlântico, em vários sentidos. Estamos a assistir a isso e nesse sentido eu diria que esta obra e o tema filosófico dela acabam por ser oportunos. Não foi planeado assim. Os livros ajudam-nos a compreender um bocadinho que ideologias eram estas e a perceber porque é que os países da União Europeia oriundos do antigo Bloco de Leste são os primeiros a aderir à xenofobia. São os primeiros, o que mostra que, na verdade, os regimes socialistas eram regimes fascistas, ainda que com outro nome …

Tem essa teoria …

J.R.S: É uma evidência. Basta conhecer a história, embora este seja um tema da história que esteve interditado muito tempo. Com o final da Segunda Guerra Mundial quem escreve a história são os vencedores. É preciso demonizar os derrotados e santificar os vencedores. Com a queda do Muro de Berlim há temas que era tabu analisar e que hoje começam a ser analisados. Há correntes novas na história, já libertas dos dogmas e dos tabus que existiam, que analisam o perfil socialista do fascismo e perfil fascista do socialismo que, na verdade, eram uma e a mesma coisa, ainda que com nomes diferentes…

A velha ideia de que os extremos se tocam …

Não, não, não, não. Não são extremos. Vou-lhe fazer uma pergunta. Normalmente os jornalistas não gostam de responder, mas neste caso é uma pergunta de resposta fácil. O que é que faz com que nós caracterizemos um partido como de direito ou de esquerda? Qual é o conceito que faz com que nós avancemos para essa distinção?

A economia e as políticas sociais, sobretudo…

J.R.S: Se definirmos a direita e a esquerda a partir desta ideia da política social – se em política social é de esquerda, se não tem é de direita – então, neste caso, o liberalismo é de direita, mas o fascismo é de esquerda, porque na verdade, por exemplo o Mussolini instituiu o “Doppo Lavoro”, a “Carta do Trabalho”, as corporações e tudo isso. Eram políticas sociais. Mussolini não era um liberal.

Esta a focar uma questão interessante, que puxa à conversa o fenómeno Donald Trump. À primeira vista, olhamos para Trump e diríamos que é republicano, conservador. No âmbito de uma perspectiva ideológica estanque, diríamos que Donald Trump é alguém de direita, mas quando opta por rasgar os tratados comerciais que Washington assinou, como é o caso do Acordo de Associação Transpacífico, não nos custa imaginar ver a esquerda europeia a aplaudir este tipo de iniciativas … As ideologias já não são o que eram?

J.R.S: Nós temos uma ideia errada do que é uma ideologia. Vamos lá ver. O Trump, obviamente que não se pode dizer que seja de esquerda, por uma razão: ele não defende políticas sociais na sua definição. Se o que define a esquerda é a política social, então o Trump é um liberal, nesse sentido. Ele defende outro tipo de perspectiva: ele está a desmontar o Obamacare e isso é uma política de direita. Perante essa definição, e nesse sentido, Salazar era de esquerda: quem instituiu a caixa de previdência em Portugal foi o Salazar. Salazar não era um liberal e basta lembrar a forte intervenção do Estado na economia. Mas as corporações, as Casas do Povo, tudo isto são políticas sociais. Perante a definição de que esquerda é quem faz políticas sociais, Salazar era socialista. É necessário que se perceba isso. Perante outras definições é óbvio que não. Se me vierem dizer que o que define a direita e a esquerda é ser nacionalista ou não, então, nessa perspectiva, o liberalismo é de esquerda e o socialismo é de direita porque o socialismo é nacionalista, mesmo que tenha retórica socialista. Esta análise vai ao encontro daquilo que lhe estava a dizer: os países do Leste da Europa – Polónia, Hungria – é onde há os movimentos mais xenófobos. Porquê? Porque isso é uma prática que eles conheciam. O Mao Tse Tung era um líder nacionalista. O Samora Machel era um líder nacionalista, que queria a independência. Não era um internacionalista. Ele não queria a união de África, ele queria a independência do seu país. O Ho Chi Mihn, nacionalista, ainda que com uma retórica socialista. Quando nós falamos de direita e de esquerda faz-me um bocado de urticária porque, dependendo do que definimos como direita e esquerda, os movimentos alteram-se quase automaticamente …

Nesse sentido, a política norte-americana é um bocadinho mais sã, ao operar a divisão não tanto entre a direita e a esquerda, mas entre liberais e conservadores …

J.R.S: Na questão da política americana, uma vez na América quando dizemos “Fulano é liberal”, isso significa que é um defensor de políticas sociais. Na América é assim. De um ponto de vista económico, são todos mais ou menos liberais, o que é algo que faz parte da tradição americana. Do ponto de vista social é que vemos que os Democratas têm uma postura mais liberal e os Republicanos são um pouco mais conservadores. É curioso notar, no entanto, que foram os Republicanos que acabaram com a escravatura. Os Democratas – principalmente os do Sul – defendiam a escravatura. Nós gostamos de catalogar, mas na verdade é um exercício erróneo … O Buda tinha uma expressão que era “Como nós damos nomes as coisas, criamos a impressão de que elas são autónomas”, mas na verdade não são. Elas fazem parte de um conjunto mais vasto que este exercício de baptizar as coisas com nomes, cria a ilusão de singularidade. É um bocado isso. Nós criamos catalogações para as coisas e depois queremos que a realidade integre essas catalogações, quando se calhar as catalogações têm de definir o que é a realidade, de uma maneira mais exacta.

Ideologias à parte, vê-se na Europa e do outro lado do Atlântico, como dizia, um reforço de algo que tem vindo, de certa forma, a manifestar-se cada vez com mais vigor, que é a intolerância. Há pouco dava o exemplo da palestra de Jaime Nogueira Pinto. É um bom exemplo de uma sociedade que está cada vez menos disponível para ouvir o outro. Há aqui um retrocesso?

J.R.S: A intolerância sempre existiu. Por acaso, até acho que hoje em dia, no mundo, as pessoas estão mais tolerantes. Estão a conhecer-se melhor, viaja-se mais e viajar é uma forma de abrir horizontes. Obviamente que há fenómenos de intolerância que estão a decorrer e decorrem muitas vezes sob a bandeira da tolerância. O Jaime Nogueira Pinto foi proibido de falar sob a bandeira da tolerância, não é? Este acto de intolerância foi feito sob essa bandeira. Isso é que é engraçado e revela um raciocínio muito característico dos zelotas. Aquela história do soldado norte-americano a quem perguntam porque razão ele está a incendiar uma aldeia e ele diz “Estamos a destrui-la para a salvar”. É assim que pensam os “jihadistas”: nós vamos matar os Ocidentais para os salvar, para que eles conheçam a palavra de Alá. O Mark e o Engels diziam isso: nós temos de destruir para salvar. Esta política foi depois designada – aliás por um marxista famoso, que foi o Bernstein – como a “política da miséria”. Como a palestra do Nogueira Pinto é a mesma coisa: “Nós temos de ser intolerante para salvar a tolerância”. A maior parte das vezes as pessoas nem se apercebem que incorrem numa contradição de termos. Aí sim, estamos a ter um regresso aquela ideia de que lhe dizia de que a história é cíclica. Agora, não acho que haja mais intolerância agora do que aquela que houve no passado, até porque no passado havia muita intolerância: intolerância racial e tudo. Isso existia e hoje está muito mais esbatido. É algo que não se extinguiu, mas também não tem comparação com o passado.

Abordou alguns dos temas a que aludia – o terrorismo, o “jihadismo” – nas suas obras. Depois da queda do Muro de Berlim houve um período em que se julgava que o mundo poderia ganhar alguma estabilidade. O que tem acontecido ao longo dos últimos trinta anos tem provado exactamente o contrário e a realidade muitas vezes ultrapassa a própria ficção. É um desafio para quem escreve, também?

J.R.S: Eu não posso falar pelos outros escritores, mas por mim posso dizer que a realidade é a minha fonte. Eu vou buscar as minhas ideias à realidade. “A Trilogia do Lótus” fui busca-la à realidade, a acontecimentos que ocorreram. Há autores que preferem fantasiar totalmente, mas mesmo nesses casos há sempre algum fundo de realidade, há alguma coisa que eles vão metaforizar. Naturalmente que a realidade é sempre muito mais rica. Nós é que criamos a ilusão de que a ficção é muito mais rica do que a realidade, mas não: a realidade é muito mais rica. A realidade é inesgotável. Durante um destes encontros, houve uma pessoa que me perguntou: “Acha que tem mais ideias para livros?”. Ideias? É só olhar à volta, não é? A cada dez minutos eu posso ter uma ideia para um novo livro, porque a realidade é rica. A história adquire as suas próprias dinâmicas e nós vamos procurar padrões na história para procurar compreender os eventos, para tentar perceber o que não percebemos das outras vezes e discutir isso. Aí, a literatura desempenha um papel muito importante, porque os escritores, cabe-lhes a eles tocar no proibido. Na academia, em Portugal, criou-se a ideia de que só é um romance inovador se inovar na maneira de escrever, mas isso não é verdade. Pode-se inovar na maneira de escrever, com certeza, mas há muitos romances que foram inovadores não pela forma como foram escritos, mas pela matéria que trataram. Quando lemos “O Crime do Padre Amaro”, de Eça de Queiroz, ele não inovou particularmente na escrita. Escrevia muito bem, isso é uma verdade, mas não era o género de autor que fazia frases só com vírgulas, como fazia o Saramago. Eça de Queiroz tocou foi num tema proibido, que era os padres e as relações que eles tinham nas paróquias com as meninas e eram padrinhos de não sei quem. O Eça de Queiroz tocou num conjunto de questões. Esse livro é um livro inovador pela temática. A literatura está cheia disto: “1984”, de George Orwell, a mesma coisa. “Lady Chaterley’s Lover”, do D.H Lawrence, a mesma coisa. A literatura tem esse papel de ir mais à frente, colocar questões. Por exemplo, quando eu falo do fascismo de origem marxista, eu estou a colocar uma questão nova. Hoje isso choca, mas tenho a certeza que daqui a dez anos vão-se rir e vão dizer: “Como é que é possível que isto tenha sido polémico?”. Eu andava na Faculdade – fui de Macau para a Faculdade para Lisboa – e o Herman José foi suspenso da RTP por causa de uma entrevista histórica em que ele fingia que era a Rainha Santa Isabel. Isto foi um escândalo nacional. Hoje rimo-nos disso: é absurdo, não é? Espero que um dia a gente se ria de que houve uns atrasados mentais aí numa faculdade que resolveram interditar uma pessoa de ministrar uma palestra … Isso é o nosso trabalho. O que o Herman José fez? Ele tocou no proibido. E o proibido passou a ser permitido. Hoje aquilo é uma banalidade. Se houver alguém que decida fazer um sketch sobre a Raínha Santa Isabel já ninguém se ofende com uma coisa dessas. É absurdo, não é? Nós – os escritores – temos de ter a capacidade de tocar no proibido e isso, sim, é a mais profunda inovação da literatura. O papel inovador da literatura está na sua capacidade de estar à frente, de abrir caminhos, de indignar, de nos suscitar revolta, de nos ofender, de nos interpelar. Esse é o nosso trabalho. Provoca polémica? Ainda bem. Significa que estamos a fazer o nosso trabalho.

Referia Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é tido como um dos maiores artífices da língua portuguesa. Ainda assim, José Rodrigues dos Santos é mais lido …

J.R.S: Não. Não sou mais lido que o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um monstro e não sei quantos livros é que vendeu, mas terá vendido mais do que um milhão. Não foi é no seu tempo de vida, ainda que fosse um autor muito popular no seu tempo de vida.

As informações que cito têm por base as estatísticas do mercado editorial …

J.R.S: É provável que sim, mas talvez nos últimos dez anos. O Eça de Queiroz tem um acumulado e eu não me sinto, sequer, confortável com a comparação. É evidente que o facto de eu ser um autor lido – e muito lido – não só em Portugal, como no estrangeiro é algo que me enche de orgulho e também penso que resulta de uma recuperação da tradição narrativa da literatura, que estava um bocado perdida pelo experimentalismo. Eu acho que isso permitiu fazer com que muitas pessoas regressassem à leitura. Mas isso é um trabalho que não começou a ser feito por mim. Há um livro que é marcante, nesse sentido, e que foi o “Equador”, do Miguel Sousa Tavares, não é? O livro vendeu 400 mil exemplares – uma coisa extraordinária – e reconciliou os portugueses com os seus autores …

Menciona essa ideia da reconciliação. A sua escrita é acusada, muitas vezes, de ser popular, mas é verdade que tem esse ónus de voltar a colocar os portugueses a ler. O mesmo acontece com o cinema português, que era visto como até há pouco mais de uma década um cinema denso e intelectual. A obra de Manoel de Oliveira era conceituada, mas não atraía espectadores por aí além …

J.R.S: Era conceituada nos jornais …

O cinema português, se olharmos para aquilo que é o cinema português nesta altura, nunca esteve tão internacionalizado e tão bem visto, com tanta gente nas salas. Houve uma reconciliação de uma certa classe intelectual com quem consome cultura em Portugal?

J.R.S: No caso do cinema, tenho dúvidas de que haja uma reconciliação expressiva. Não conheço muitos casos. Os filmes do Leonel Vieira tiveram algum sucesso, sobretudo “A Selva”. Há agora uns “remakes” dos clássicos dos anos 40: “A Canção de Lisboa”, “O Pátio das Cantigas”, “O Leão da Estrela” e tal. Eu acho é que, às vezes, há alguma confusão na mente das pessoas sobre qual é o papel da literatura, que é o que eu conheço melhor. A mim diziam-me sempre: “Ah não, o livro tem que ser inovador para ser bom”. Primeiro ponto: inovador pode ser o tema e não necessariamente a maneira como se escreve. Segundo ponto: o facto de ser popular não é um problema, é uma vantagem. Não sei se alguma vez visitou em São Paulo o Museu da Língua Portuguesa? É um museu extraordinário, que tem dois milhões de visitantes por ano. Dois milhões de visitantes por ano! É uma coisa extraordinária. O Museu é da Fundação Roberto Marinho e um dia o Roberto Marinho foi a Portugal e foi entrevistado pelo “Público”. A primeira pergunta da jornalista foi: “Roberto Marinho, não acha que é, enfim, lamentável esta ideia de tornar a cultura tão comum, como se fosse um objecto de consumo?”. Era uma pergunta toda ela cheia de preconceito e depois da jornalista acabar a pergunta, Roberto Marinho disse-lhe assim: “Muito obrigado pelo elogio. Se é popular isso é óptimo. O que é mau é se a cultura estiver fechada num sítio que ninguém vê, porque a cultura não existe para gáudio de duas ou três pessoas. A cultura existe para elevar toda a sociedade. Portanto, se nós temos um Museu que atrai dois milhões de pessoas, isso não é para ser criticado, isso é para ser elogiado e para ser imitado”. Eu diria a mesma coisa: as pessoas ficam ofendidas porque as pessoas leem muitos livros? Se calhar têm é de perguntar o que os meus livros têm que fazem com que as pessoas leiam sobre física quântica, em “A Chave de Salomão”, sobre a teoria da relatividade e matemática em “A Fórmula de Deus”, sobre economia em “A Mão do Diabo” e sobre uma pluralidade de temas, que têm profundidade, na área da ciência, da história e em outras áreas. Porque é que as pessoas nutrem este interesse? É algo que eu entendo que é positivo e se pararmos para pensar, percebemos que assim é. Quando nós somos capazes de chegar a um público muito vasto e de pôr as pessoas a ler, com prazer … Esse é, de resto, outro equívoco que existe, de que a leitura deve ser suplício. Mas tem que ser suplício a que propósito? Não. Tem que ser um prazer, como ir ao cinema ou ouvir música. Quem ouve música não o faz para passar por um suplício: é para ter prazer no acto de ouvir música. A arte tem uma relação forte com a estética. A estética é o que nos agrada, ainda que o que nos agrada é subjectivo: há alguns que gostam mais do amarelo e outros que gostam mais do azul. Quando alguém diz: “Têm todos de fazer azul” ou “Têm todos de fazer preto, porque o preto vende muito”. Não. Há pessoas que gostam de azul e a sua opinião é tão válida como aquelas que gostam de preto. Parece-me que esta é a forma como a questão deve ser colocada.

É um escritor mais do que prolífico, o que dá azo a uma pergunta simplista. Sendo o responsável pelo serviço noticioso do “prime-time” em Portugal e mantendo uma carreira como jornalista ainda muito visível e activa como conseguiu colocar catorze romances nos escaparates, com um décimo quinto à espreita …

J.R.S: Dezasseis romances já.

Como é que se consegue conciliar isto tudo?

J.R.S: Bom, em primeiro lugar eu sou um bocado “workaholic”. Quando vinha no avião para Macau, escrevi dez páginas do meu novo livro. Isto no voo. Não conheço muitos escritores que façam isso. Estou constantemente a caminhar, ainda esta manhã [quarta-feira] estive a trabalhar. Acordei de manhãzinha e fui escrever. Isso é importante. Segundo: eu trabalho muito rápido. Isto também me ajuda. E terceiro: gosto deste trabalho e quando nós gostamos de fazer uma coisa, arranjamos sempre tempo. Essa é talvez a explicação mais natural e mais verdadeira para essa pergunta.

Está então fora de questão a ideia de se despedir do pequeno ecrã tão cedo?

J.R.S: A gente nunca sabe o que é que o futuro nos vai reservar, mas esses planos não existem. Eu apresento o telejornal desde 1992, já lá vão 25 anos e é algo que faz parte também da minha vida. Trabalho na televisão, não tenho planos para colocar a carreira jornalística atrás das costas, mas pode acontecer um dia ser impossível por algum motivo. Se for necessário eu tomar uma decisão, tomarei. Mas se não for necessário, continuarei.

Voltando a esta sua obra sobre Macau – “A Porta do Cerco” … Presumo que tenha aproveitado esta vinda ao território para recolher algumas referências …

J.R.S: O livro está escrito. Vai ser é só publicado no próximo ano. É preciso é rever, ajeitar coisas. Havia um único sítio onde eu não tinha estado e tive a oportunidade de estar agora e que foi o hotel Bela Vista. Mesmo quando vivi cá, nunca tinha visitado o hotel Bela Vista e agora é residência do Cônsul. Conheci o edifício. Tenho cenas que vão decorrer no Hotel Bela Vista. A única coisa que falta ver mesmo são os bunkers que foram feitos na Segunda Guerra Mundial se não estou em erro em Mong Há e na Guia. Tenho que lá ir ver isso. São esses que me interessa ver. O resto já conheço.

E então as dez páginas que escreveu no avião? A que se destinam? O que tem em mãos?

J.R.S: É um outro livro, é um outro livro. Esse é um livro que vai sair este ano, em princípio, mas este ainda está no segredo dos Deuses.