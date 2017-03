O futuro do princípio Um País, Dois Sistemas vai ser analisado por Sonny Lo

O presidente da Associação de Ciência Política de Hong Kong, Sonny Lo, vai estar no território a analisar o futuro do princípio “Um País, Dois Sistemas” na próxima quinta-feira, num evento que é organizado pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) e pela Fundação Rui Cunha.

O encontro está agendado para as 18h00, tendo lugar na sede da Fundação Rui Cunha. Além do princípio inscrito nas Leis Básicas de Macau e Hong Kong, Sonny Lo vai abordar igualmente a corrida à posição de Chefe do Executivo da antiga colónia Britânica.

Sonny Lo é um especialista nos assuntos políticos relacionados com Hong Kong e Macau, questões que tem acompanhado desde meados dos anos 80. Além, disso como cientista político especializou-se nas área do crime transfronteiriço e políticas da Grande China.