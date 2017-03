Mak, o dragão verde, dá-se a conhecer hoje na Creative Macau

A Creative Macau recebe esta sexta-feira, entre as 18 e as 20 horas, o lançamento do livro “Mak the City’s Friendly Dragon”, da autoria de Bernadette Ubogan Terra e com ilustrações de Natsumi Agrada Kurisaki.

A obra integra uma colecção de literatura para a infância que tem por objectivo contribuir para que as crianças e jovens do território se familiarizem com a cidade em que vivem. A personagem central, Mak, é um dragão verde que conduz os jovens leitores a conhecer os seus amigos um pouco por todo o mundo. O lançamento do livro é acompanhado de um espectáculo pelo Grupo de Música e Poesia da Escola Portuguesa de Macau.