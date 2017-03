Kei Lun goleeou Sporting fragilizado

A formação orientada por Joseclér começa a agigantar-se e ontem goleou por cinco bolas a uma a fragilizada formação do Sporting Clube de Macau. No outro desafio da noite, Ka I e Cheng Fung empataram a um golo.

A sétima ronda da edição de 2017 da Liga de Elite teve ontem o seu arranque, com o Estádio da Taipa a acolher dois encontros com um desenlace muito distinto. No primeiro jogo da noite, o enfraquecido Ka I empatou a um golo com o estreante Cheng Fung, numa partida em que os golos só surgiram no segundo tempo. No outro desafio ontem disputado, o surpreendente Kei Lun – que na última temporada escapou por uma unha negra à despromoção – goleou um Sporting de Macau muito transfigurado face às últimas temporadas.

Orientado pelo brasileiro Joseclér, antigo treinador do Ka I, o Kei Lun tem conseguido firmar referências e insinuar-se numa peleja que parece estar cada vez mais confinada ao duelo entre Benfica e Monte Carlo.

Ontem, no Estádio da Taipa, se dúvidas houvesse quanto ao favorito ao triunfo num duelo entre duas equipas que sofreram transformações abissais numa mão cheia de meses, elas acabaram por ruir ao fim de pouco mais de sete minutos de jogo quando Felipe César de Souza inaugurou o marcador. O avançado brasileiro, que se sagrou campeão de Macau em 2013 ao serviço do Monte Carlo, chamou a si o estatuto de homem do jogo ao bisar no encontro, mas antes do dianteiro marcar o seu segundo golo, o Sporting ainda empatou e o Kei Lun celebrou por duas ocasiões.

A resposta ao golo madrugador do onze orientado por Joseclér chegou aos 25 minutos, numa iniciativa concluída por António Pedro Lopes. Agora comandado por Nuno Capela, o Sporting Clube de Macau conseguiu preservar a igualdade no marcador durante doze minutos, mas aos 37 um antigo jogador dos leões – Chan Kin Seng – devolveu a liderança ao Kei Lun. Embalado pelo golo, o grupo de trabalho às ordens de Joseclér marcou o seu terceiro tento menos de um minuto depois, numa jogada com a chancela de Diego Borges. Conhecido pela alcunha de “Denilson”, Felipe César de Souza apontou o segundo golo da conta pessoal – e quarto do Kei Lun – a cinco minutos do intervalo.

A vencer por 4-1, a formação orientada por Joseclér entrou mais relaxada e menos pressionante na etapa complementar do desafio, apontando o quinto e último golo do Kei Lun a seis minutos dos noventa, numa iniciativa com a assinatura de José Nascimento Filho.

No outro desafio da noite, divisão de pontos no embate entre Cheng Fung e Ka I. A formação negro-rubra foi a primeira a marcar, com William Carlos Gomes a inscrever o nome nos anais da partida aos 67 minutos. A resposta do Cheng Fung chegou cinco minutos depois, com Ronieli Silva Nascimento a repôr a igualdade no marcador para a formação orientada por João Rosa.

A sétima jornada da Liga de Elite prossegue esta noite, com o desafio entre o Lai Chi e a Selecção de Sub-23. A ronda fica completa no domingo, com o líder Benfica a defrontar o Chao Pak Kei e o Monte Carlo a esgrimir argumentos com o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública.