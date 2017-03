Jockey Club acredita que contrato de concessão será renovado

O contrato de concessão do Jóquei Clube de Macau termina no fim da actual temporada equestre, mas os responsáveis pelo organismo estão convictos de que o Executivo não vai colocar entraves à renovação da licença de exploração das corridas de cavalos.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Thomas Li, Director Executivo do organismo, assegura que o Jóquei Clube de Macau está a preparar as actividades previstas para os próximos meses tendo por base o princípio de que o contrato de concessão será renovado.

Ainda assim, o responsável reconhece que o Governo ainda não renovou o mandato anual do seu representante nos corpos gerentes do Macau Jockey Club.

O hipódromo da Taipa vai receber amanhã e no próximo sábado duas corridas de solidariedade, nas quais as receitas averbadas revertem na totalidade para a Diocese de Macau, para a Associação de Beneficência Tong Sin Tong e para o Instituto de Acção Social.

Aos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Thomas Li, revelou que o Jockey Club alberga actualmente 340 cavalos. O Director Executivo do organismo adiantou ainda que ao longo dos dois próximos meses, o território deve receber cem novos animais. A vinda dos cavalos para Macau tem sido adiada, por se considerar que os animais ainda não têm maturidade suficiente para competir.

Os novos animais deverão substituir alguns dos cavalos mais experientes do Jockey Club, ainda que Thomas Li assinale que não é fácil traçar uma estimativa exacta do número de animais que se vão reformar. O Director Executivo do Macau Jockey Club diz, ainda assim, que o número de cavalos ao serviço da companhia se deve manter à volta das três centenas e meia.