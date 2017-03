IACM vai plantar meio milhar de árvores

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) irá plantar mais de 500 árvores em parques, zonas verdes e de lazer, e ainda nas ruas e artérias do território. A estas acrescem mais de 3000 espécimes de árvores de mangal na zona costeira.

Por outro lado, o organismo que assegura a gestão quotidiana dos assuntos da cidade irá aumentar a presença de vegetação nas praças, parques municipais, auto-silos e parques de estacionamento, além das pontes e passadeiras aéreas que apresentem condições para tal, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A Semana Verde 2017 arranca no dia 18 deste mês e vai prolongar-se por nove dias consecutivos. A iniciativa inclui mais de 30 actividades relacionadas com a protecção do ambiente, concebidas com o objectivo de proporcionar ao público diferentes níveis de informação acerca da conservação ambiental e de espaços verdes. É esperado o envolvimento de mais de 30 mil pessoas.