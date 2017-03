Governo vai criar linha de crédito para facilitar aprendizagem de línguas

O Governo vai lançar, até ao final do corrente mês, o Plano de Apoio ao Pagamentos dos Juros de Crédito para a Formação Linguística de Graduados do Ensino Superior, um novo mecanismo de apoio aos estudantes do território que queiram frequentar cursos de mandarim, de português ou de inglês.

O anúncio foi ontem feito pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), organismo que vai ser responsável pela apreciação dos pedidos e pela concessão dos apoios aos alunos candidatos.

O organismo coordenado por Sou Chio Fai esteve ontem reunido com os representantes de seis instituições bancárias do território – entre as quais o BNU – para discutir os planos relativos à execução do Plano.

O novo mecanismo deverá conceder financiamento para os estudos propriamente ditos (propinas incluídas), mas também ajuda para cobrir “os custos de vida básicos e as despesas de transporte de ida e volta”, assegura o GAES numa nota enviada às redacções.

