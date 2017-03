Fretilin lidera intenções de voto em Timor-Leste

A Fretilin, segundo partido timorense em representação parlamentar, lidera as intenções de voto com 29 por cento de apoio, à frente do CNRT com 17 por cento, num cenário em que um quarto se declara indeciso, segundo uma sondagem ontem divulgada.

Os dados avançados, facultados à Lusa, fazem parte da sondagem Tatoli 2016 realizada pela Asia Foundation e que envolveu questões sobre vários assuntos, incluindo política, colocadas a 1239 pessoas nos 13 municípios timorenses.

Segundo a sondagem a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) tem o apoio de 29 por cento dos sondados (era 32 por cento em 2012), com o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) a perder dois pontos percentuais de apoio de 19 por cento em 2012 para 17 por cento.

Como terceira força política surge o Partido Democrático (PD), que perde 1 ponto percentual para 5 por cento e em quarto, com 4 por cento de apoio, surge o Partido Libertação do Povo (PLP), criado no final de 2015 e que deverá apresentar o actual Presidente da República, Taur Matan Ruak como candidato a chefe de Governo nas eleições legislativas de Julho.

O dado de 4 por cento é significativo já que mediante a alteração à lei eleitoral aprovada no Parlamento Nacional – e à espera de promulgação pelo chefe de Estado – sobre de 3 para 4 por cento dos votos válidos a barreira para atribuição de mandato.

De fora do futuro parlamento ficaria, segundo a sondagem, a Frente Mudança (FM) que obteve 3 por cento de apoio em 2012 e se fica agora apenas pelo 1 por cento.