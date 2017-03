A 7.ª edição do Festival de Compras de Macau vai apostar no reforço da divulgação dos produtos “Made in Macau” e nas áreas da cultura e indústrias criativas. A estratégia foi apresentada ontem por Sio Un I, presidente executiva da Comissão Organizadora, durante um encontro com o Chefe do Executivo.

No final, Chui Sai On admitiu que o facto do evento dar uma maior importância à participação dos residentes locais merece o elogio do Governo.