Estudantes de Macau desafiados a testarem segurança electrónica em concurso

Os estudantes do ensino superior de Macau podem candidatar-se até ao dia 22 de Março a um concurso na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong que tem como objectivo testar conhecimentos ao nível da segurança informática. Além disso, o evento que é organizado pelo Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI) vai fornecer formação online aos participantes entre Março e Junho, como forma de preparação.

Segundo o portal Newswire, o Capture The Flag Contest, nome do concurso, é o primeiro do género a ser organizado em Hong Kong e resulta de uma parceria com a empresa chinesa iChunQiu.com.

“É um concurso muito entusiasmante que tem tanto de divertido como de útil a nível profissional”, afirmou Duncan Wong, vice-presidente do departamento de tecnologias financeiras da ASRT.

“A segurança electrónica está a tornar-se cada vez mais desafiante mas apesar disso oferece excelentes perspectivas de uma carreira para os mais jovens. Através da componente prática, como a que fornecemos com o concurso, as nossas gerações mais novas podem sentir o que é a realidade do mundo da segurança electrónica”, acrescentou.

Apesar de convidar os estudantes a tentarem encontrar falhas nos diferentes sistemas de segurança dos produtos testados, o concurso tem um código de conduta que deve ser respeitado. Isto porque os conhecimentos adquiridos devem ser utilizados em prol da correcção dos problemas detectados pelos participantes.

A participação é feita através de equipas que têm de passar a fase de qualificação, que se disputa em Abril, para depois poderem avançar para a final, que vai ter lugar em Junho. As equipas que ficarem classificadas nos três primeiros lugares ganham 50 mil dólares de Hong Kong, 30 mil dólares e 10 mil dólares, respectivamente.

Entre as áreas de segurança testadas estão a segurança online, a criptografia, a programação e a investigação forense em computadores.