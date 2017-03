Ella Lei quer que Governo garanta direito à licença de paternidade

A deputada entregou uma proposta ao Chefe do Executivo na esperança de obter uma promessa quanto ao acelerar do processo legislativo da licença remunerada de paternidade. O documento aborda também a questão da compensação a que os trabalhadores têm direito pelos feriados que não coincidam com dias úteis.

Elisa Gao

Foi ontem pela manhã, que a deputada da Assembleia Legislativa (AL) Ella Lei Cheng I, no Edifício Hoi Lun – onde se localiza o escritório que partilha com os deputados Lam Heong San e Kwan Tsui Hang – apresentou a proposta que foi enviada ao Chefe do Executivo para pedir que o Governo avance de uma vez por todas para a implementação da licença de paternidade de cinco dias pagos e assegure o pagamento de uma compensação pelo trabalho prestado em feriados sobrepostos.

Os dois apelos, de acordo com Ella Lei, recolhem “consenso fundamental”, “forte demanda” e “suficiente razão” e, além disso, não visam generalizar os mesmos benefícios gozados pelos trabalhadores da função pública, mas sim corrigir a perda de feriados criada por uma lacuna legal e garantir que os empregados possam tirar uma licença justa, num dos momentos mais importantes da sua vida pessoal.

No que diz respeito aos feriados coincidentes, a proposta acrescenta uma nova regra de compensação ao artigo 44 da Lei das Relações de Trabalho, que Ella Lei admite ser semelhante ao que é comum na função pública, em que os feriados que não calham em dias úteis, são deslocados para o primeiro dia útil após o respectivo feriado.

Além disso, três correcções são sugeridas para o artigo 50 (“Tipos de faltas”), especificando que o homem pode gozar de licença de paternidade durante cinco dias úteis (consecutivos ou intermitentes) durante os 30 dias após o nascimento do bebé e de dois dias nos casos de adopção. Ella Lei propõe ainda um aditamento ao artigo 53 (“Remuneração das faltas”) de forma a que esses cinco dias de descanso sejam remunerados. O número proposto tem por base o Regime Jurídico da Função Pública.

Seja como for, os cinco meses que faltam para o fim da presente sessão legislativa não deixam a deputada descansada: “A licença de paternidade e a compensação por feriados coincidentes não são assuntos complicados, mas envolvem discussões que se arrastam já há bastante tempo, sem que tenha havido avanços”, observa Ella Lei. A deputada insta a que o processo legislativo seja acelerado para poder chegar a uma conclusão o mais depressa possível: “Este vai ser um ano muito complicado e, se isto continuar a atrasar, não dá para saber quando é que poderá ser [aprovado] e o Governo ainda precisa de algum tempo para discutir. Se continuar a haver atrasos, não se sabe se podemos ter isto pronto ainda este ano ou só no próximo”, explicou a parlamentar aos jornalistas.