DSEJ pede a professores que ajudem alunos a enfrentar novas tendências

Leong Lai, directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, apelou ontem aos docentes do território que ponderem e ajudem os alunos a prepararem-se para os desafios e novas tendências que surgem com o desenvolvimento económico e social. O apelo foi deixado ontem, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, durante a realização do Fórum de Educação Internacional 2017, que arrancou ontem e se desenrola até amanhã.

“As novas oportunidades de emprego no futuro vão estar em áreas como a ciência e a tecnologia, análise de dados e novos media. A RAEM tem lançado várias políticas para desenvolver os quadros necessários”, disse Leong Lai no discurso de abertura do certame.

A responsável pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude sublinhou ainda que faz parte das tarefas dos professores ajudar os estudantes a alcançarem sucesso nos seus estudos através do ensino e do auxílio na formação de um currículo forte.